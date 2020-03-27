Украина играет с Францией в отборе на Евро-2000. Прямая видеотрансляция

Украинская сборная в квалификации на чемпионат Европы 2000 к тому времени уже провела три встречи, во всех набрав по три очка: победа над Россией (3:2), Андоррой (2:0) и Арменией (2:0). Франция к тому времени уже успела потерять первые очки в группе 4 в поединке против исландцев, но от этого команда не стала менее грозной - не прошло ещё и года с момента домашнего Чемпионата мира 1998, который французская команда выиграла.

Матч отбора на Евро-2000 принимал легендарный "Стад де Франс". Встреча состоялась 27 марта 1999 года. Трансляцию поединка решил показать Youtube-канал УАФ. Начал стрима - в 20:00 по Киеву.

Украина - Франция

27 марта 1999 года. Отбор на Евро-2000. Париж. "Стад де Франс".

Франция (старт): Бартез, Тюрам, Лизаразю, Пети, Блан, Джоркаефф, Дешам, Десайи, Анелька, Пирес, Дюгарри.

Украина (старт): Шовковский, Лужный, Микитин, Головко, Ващук, Гусин, Попов, Ковалёв, Скаченко, Шевченко, Ребров.