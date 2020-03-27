  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ничья с чемпионами мира. Украина выстояла во Франции
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ничья с чемпионами мира. Украина выстояла во Франции

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Мы продолжаем лидировать в группе

Ничья с чемпионами мира. Украина выстояла во Франции
Новина українською

Сегодня, 27 марта 1999 года в Париже в отборочном матче Евро-2000 сборная Франции принимала сборную Украины.

Наша команда приехала во Францию в статусе лидера группы (3 победы в трех матчах) и вполне достойно показала себя в противоборстве с действующими чемпионами мира.

Вполне естественно, что хозяева поля владели преимуществом и создали больше острых моментов, но и подопечные Йожефа Сабо не отсиживались в обороне – моменты Гусина, Скаченко и Шевченко (дважды) могли склонить чашу весов в нашу пользу.

Впрочем, 0:0 кажется вполне неплохим результатом в выездном поединке с чемпионами мира. Украина остается лидером своей отборочной группы.

Франция — Украина 0:0

Франция: Бартез — Тюрам, Лизаразю, Десайи, Блан — Дюгарри (Вильтор, 69), Дешам, Пети (Богоссян, 78) — Пирес (Дорасо, 84), Джоркаефф — Анелька

Украина: Шовковский — Лужный, Головко, Ващук, Микитин — Ковалев (Косовский, 55), Гусин (Скрипник, 86), Попов — Ребров, Скаченко (Максимов, 69), Шевченко

Конечно, это исторический обзор матча 20-летней давности. И это был чуть ли не самый памятный отбор в нашей истории…

Когда мы благодаря голу Шевченко Филимонову в Москве заняли второе место в группе, но в стыках проиграли Словении. С тем пропущенным в Любляне имени Шовковского и заснеженным ничейным матчем в Киеве.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Франция
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football oracul (Черновцы)
27.03.2020 в 21:57
Приятно было посмотреть этот матч. Скукота нынче без футбола
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...