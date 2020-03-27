Ничья с чемпионами мира. Украина выстояла во Франции

Сегодня, 27 марта 1999 года в Париже в отборочном матче Евро-2000 сборная Франции принимала сборную Украины.

Наша команда приехала во Францию в статусе лидера группы (3 победы в трех матчах) и вполне достойно показала себя в противоборстве с действующими чемпионами мира.

Вполне естественно, что хозяева поля владели преимуществом и создали больше острых моментов, но и подопечные Йожефа Сабо не отсиживались в обороне – моменты Гусина, Скаченко и Шевченко (дважды) могли склонить чашу весов в нашу пользу.

Впрочем, 0:0 кажется вполне неплохим результатом в выездном поединке с чемпионами мира. Украина остается лидером своей отборочной группы.

Франция — Украина 0:0

Франция: Бартез — Тюрам, Лизаразю, Десайи, Блан — Дюгарри (Вильтор, 69), Дешам, Пети (Богоссян, 78) — Пирес (Дорасо, 84), Джоркаефф — Анелька

Украина: Шовковский — Лужный, Головко, Ващук, Микитин — Ковалев (Косовский, 55), Гусин (Скрипник, 86), Попов — Ребров, Скаченко (Максимов, 69), Шевченко

Конечно, это исторический обзор матча 20-летней давности. И это был чуть ли не самый памятный отбор в нашей истории…

Когда мы благодаря голу Шевченко Филимонову в Москве заняли второе место в группе, но в стыках проиграли Словении. С тем пропущенным в Любляне имени Шовковского и заснеженным ничейным матчем в Киеве.