Маркевич назвал игрока, который в 2021-м может стать основным в сборной Украины

Председатель комитета национальных команд Мирон Маркевич рассказал о том, как коронавирус изменил его распорядок дня, видение продолжения чемпионата в УПЛ и Кубка Украины, а также о Евро-2021.

- Каков ваш распорядок дня?

- Я живу возле парка, утром там почти нет людей. Поэтому делаю получасовую пробежку - и домой. Могу съездить в Винники на свой стадион, который тоже закрыт, могу и там немного погулять. Избегаю лишних контактов. Стараюсь соблюдать все правила карантина.

- Как быть с чемпионатом страны?

- Вы сами понимаете, что это все зависит от ситуации не только у нас, но и в Европе, где пандемия никак не йдет на спад. Конечно, хотелось бы закончить турнир, только так будет правильнее.

- За сколько времени можно сыграть 9 туров, переходные матчи за право попасть в ЛЕ и 3 поединка в Кубке Украины?

- Два тура в неделю - это не будет очень сложно. Если бы в середине мая продолжить соревнования, то можно было бы безболезненно доиграть сезон. Но опять же, здесь все зависит от того, как поведет себя вирус. Хочется верить, что в мире современных технологий ученые найдут противодействие этой заразе.

- Учитывая игру сборной Украины жаль, что Евро-2020 перенесли?

- Как может быть жаль, если не было другого выхода? А что касается сборной, то, возможно, это нам и на пользу. Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук.

Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды. Тот же Леднев, если не сбавит обороты, вполне может стать боевой единицей главной команды страны. Жаль только потому, что этим летом мы не увидим такого интересного турнира.

- То есть, через год сборная Украины может стать сильнее?

- Важно, чтобы она не стала слабее. Этот уровень игры команды Андрея Шевченко высок, поэтому хочется пожелать, чтобы "сине-желтые" продолжали радовать нас своими результатами.