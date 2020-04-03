Бывший голкипер сборной Украины вспомнил единоличные решения Луческу и матчи за сине-желтых

Дмитрий Шутков рассказал о лучших украинских голкиперах современности и недавнего прошлого, а также вспомнил работу в тренерском штабе "Шахтера" с Мирчей Луческу.

- После Андрея Пятова, кого считаете талантливыми вратарями "Шахтера"?

- В прошлые годы выделил Яна Лаштувку. Вратарь с отличными качествами. Стипе Плетикоса отлично играл в сборной, но в "Шахтере" у него не сложилось. Много перспектив и авансов было у Богдана Шуста. Отлично вписался в "Шахтер" Саша Рыбка. В 2011 году, кажется, его даже лучшим вратарем страны признавали. Но история с мочегонным препаратом сыграла злую шутку и он получил дисквалификацию.

- Сейчас у Андрея Пятова за спиной хорошие дублеры?

- Да. Не хочется называть много имен, чтобы у ребят звездная болезнь не началась. Но Анатолия Трубина все же выделю. Помню его, когда он еще в 6-летнем возрасте пришел в "Шахтер". Он ответственный парень, и похвала не должна его испортить.

- Когда вы работали в тренерском штабе Мирчи Луческу, он влиял на решение, кто будет первым номером команды?

- Конечно. Он и только он определял, кто займет место в воротах на предстоящий матч. Он вникал во все рабочие моменты в работе с вратарями, даже давал свои рекомендации.

- В "Шахтере" у каждого иностранного тренера были свои помощники по работе с вратарями. Кто запомнился больше всего?

- От всех что-то почерпнул, и этот опыт помогает в нынешней работе. Невио Скала, Бернд Шустер, Мирча Луческу. У них у всех были помощники по работе с вратарями, в которых было свое видение тренировочного процесса. Ранее немало почерпнул от Юрия Дегтярева, Михаила Калинина.

- Андрей Пятов, на ваш взгляд, будет первым номером сборной и через год, когда Украина сыграет на Евро?

- Да, не сомневаюсь в этом. Он легко дотянет, главное, чтобы травмы обходили стороной. Думаю, эти разговоры о "дотянет" "не дотянет" его не касаются.

- В 90-х вы тоже сыграли несколько матчей в сборной Украины. Какие остались воспоминания?

- Запомнилась поездка с командой в США в1993 году, тогда сборную возглавлял Олег Базилевич. Помню матч с Турцией, запомнилась игра с Арменией, в которой мы выиграли 4:3, но я пропустил три гола. Все же я считаю себя больше клубным вратарем, так сложилась карьера. И совсем не жалею. Могло быть лучше, могло вообще быть никак.