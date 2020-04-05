Андрей Шевченко о матче с Хорватией 1997-го года: Бобан тогда был просто в шоке

Бывший форвард национальной сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил матч отборочного раунда к ЧМ-1998 против "Хорватии".

"В соперники по плей-офф жребий определил хорватов. Мне было очень обидно, потому что я понимал, что в Загребе эта сборная точно будет атаковать, у нас появятся зоны, и мы сможем создавать моменты. Так, по сути, и вышло. Смотрел трансляцию матча по телевизору, ребята играли хорошо, просто не хватило выездного гола (0:2). Тогда динамовцы Киева были, что называется, на ходу — игра в Хорватии проходила аккурат между памятными матчами с Барселоной в Лиге чемпионов.

Впрочем, в ответном поединке мы доказали, что можем обыгрывать хорватов. Конечно, эта игра в первую очередь вспоминается грубейшей ошибкой арбитров, которые ошибочно отменили взятие ворот гостей при счете 1:0. Я хорошо помню, как мы начали этот поединок. В первые 30 минут мы зажали Хорватию у ворот, полностью переиграли! Уже в самом дебюте я пробил головой, потом удачно сыграл на добивании после выстрела Юрия Калитвинцева, затем пробил сам, а первым на мяче оказался Виталий Косовский. Но этот гол судья не засчитал — вот где VAR точно не помешал бы (улыбается). Кажется, все это произошло за каких-то семь минут.

Мы прилично нагнетали обстановку у ворот сборной Хорватии. Спустя годы мой партнер по Милану Звонимир Бобан признался, что они были просто в шоке. Знали, что у нас хорошая команда, но все равно не ожидали такого футбола. Жаль, что этот отмененный гол немного сбил динамику нашей игры, а потом, перед перерывом, Ален Бокшич, не без помощи рикошета, по сути, снял все вопросы относительно исхода нашего противостояния", - рассказал Андрей Шевченко.