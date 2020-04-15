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Национальная сборная Украины

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Харатин: Никто не вызывал в сборную, а тут сразу и Венгрия и Украина вызвали

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек выбрал Украину

Харатин: Никто не вызывал в сборную, а тут сразу и Венгрия и Украина вызвали
Новина українською

Полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин поделился эмоциями от вызова в сборную Украины на сбор, который в итоге был отменен.

"Был очень счастлив. Это была моя мечта с детства. Но когда началась вся эта ситуация с коронавирусом, понял, что могу и не приехать в сборную. Ребров тоже говорил, чтобы я был готов к тому, что меня не отпустят. Понемногу готовил себя к этому, поэтому шоком не было, что не поехал.

Мне в Венгрии сказали, что хотят видеть в национальной сборной. Говорил с главным тренером. Много общались на эту тему, когда я смогу играть за них. Как раз в этот период узнал, что придется выбирать между двумя сборными. Я решил выбрать Украину.

В семье у меня мама и бабушка говорят на венгерском. Я в Венгрии не прописан как легионер. Была интересная ситуация: никто не вызывал в сборную, а тут сразу две национальные команды вызвали. Но я все обдумал и решил играть за Украину", – сказал Харатин.

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В статье: Украина Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Трибуна

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