28-летие со дня первого матча национальной сборной Украины: Ужгород вместо Киева и без легионеров

Сегодня исполняется 28 лет со дня первого матча национальной сборной Украины в ее истории. 29 апреля 1992 года "сине-желтые" уступили в Ужгороде сборной Венгрии со счетом 1:3.

Матч организовывали на скорую руку: хотели на НСК "Олимпийский" 22 апреля - не удалось, перенесли в Ужгород. Хотели пригласить украинских футболистов из-за рубежа - и тут неудача, не хватило денег для их переездов.

В расширенный список первого состава сборной Украины вошел 41 игрок. Впоследствии главный тренер команды Виктор Прокопенко, который одновременно возглавлял и одесский Черноморец, сократил ее до 20 человек.

29.04.1992 Ужгород, стадион "Авангард"

Товарищеский матч

Украина - Венгрия 0:0 (1:3)

Голы: Гецко (92) - Иштван (62), Йожеф (68, 84 с пенальти)

Украина: Игорь Кутепов, Олег Лужный, Юрий Никифоров, Сергей Беженар, Сергей Третьяк, Сергей Ковалец, Илья Цымбаларь, Юрий Шелепницкий (капитан), Олег Саленко (Иван Гецко, 60), Сергей Погодин (Юрий Сак, 56), Сергей Щербаков (Сергей Гусев , 70).

Запасные: Виктор Гришко, Юрий Мороз, Евгений Драгунов, Андрей Анненков, Сергей Заяц, Юрий Дуднык.