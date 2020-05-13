Шевченко: Однажды я хотел бы вернуться в Милан в качестве тренера

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что в будущем он хотел бы возглавить "Милан", однако сейчас сосредоточен на работе в национальной команде.

"Нынешняя ситуация в "Милане"? Сейчас самое важное - попытаться закончить этот сезон. Каждый игрок должен отдать все свои силы, чтобы хорошо закончить сезон. После этого мы посмотрим, что будет дальше с футболом и что в будущем будет с "Миланом".

Конечно, однажды я хотел бы вернуться в "Милан" в качестве тренера. "Милан" всегда будет в моем сердце, я очень люблю фанатов команды.

Посмотрим, произойдёт ли это в будущем, но одна из моих целей - вернуться к "россонери" в качестве тренера.

Впрочем, на данный момент я думаю только об Украине. Я сосредоточен исключительно на работе со сборной", - рассказал Шевченко в интервью Milan News.