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Шевченко: Однажды я хотел бы вернуться в Милан в качестве тренера
Андрей Николаевич не скрывает желания поработать с итальянским грандом
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о том, что в будущем он хотел бы возглавить "Милан", однако сейчас сосредоточен на работе в национальной команде.
"Нынешняя ситуация в "Милане"? Сейчас самое важное - попытаться закончить этот сезон. Каждый игрок должен отдать все свои силы, чтобы хорошо закончить сезон. После этого мы посмотрим, что будет дальше с футболом и что в будущем будет с "Миланом".
Конечно, однажды я хотел бы вернуться в "Милан" в качестве тренера. "Милан" всегда будет в моем сердце, я очень люблю фанатов команды.
Посмотрим, произойдёт ли это в будущем, но одна из моих целей - вернуться к "россонери" в качестве тренера.
Впрочем, на данный момент я думаю только об Украине. Я сосредоточен исключительно на работе со сборной", - рассказал Шевченко в интервью Milan News.
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