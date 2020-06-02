Cборная Украины сыграет с Северной Македонией в 1/4 турнира по PES 2020

Сейчас проходит турнир по киберфутболу #StayHome European Nations Cup.

Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией под эгидой УАФ организовала турнир по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2020.

Нашу сборную в дисциплине PES на этом турнире представляют Виталий "Budb_proshe" Литвинов, Максим "Makson" Андрасюк и Игорь "Ighor_8" Любчак.

Сборная Украины попала в квартет 1: с командами Азербайджана, Грузии и Сербии и прошла в плей-офф турнира.

Вчера состоялась жеребьевка 1/4 турнира. Наша команда в четвертьфинале сыграет против Северной Македонии.

Киберфутбол. PES. European Nations Cup. 1/4 финала

03.06 Израиль - Чехия 19.00

03.06 Сербия - Венгрия 20.00

04.06 Украина - Северная Македония 19.00

04.06 Бельгия - Португалия 20.00

Трансляция и результат матча будет на UA-Football.