Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Cборная Украины сыграет с Северной Македонией в 1/4 турнира по PES 2020
Матч пройдет 4-го июня. Начало в 19:00
Сейчас проходит турнир по киберфутболу #StayHome European Nations Cup.
Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией под эгидой УАФ организовала турнир по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2020.
Нашу сборную в дисциплине PES на этом турнире представляют Виталий "Budb_proshe" Литвинов, Максим "Makson" Андрасюк и Игорь "Ighor_8" Любчак.
Сборная Украины попала в квартет 1: с командами Азербайджана, Грузии и Сербии и прошла в плей-офф турнира.
Вчера состоялась жеребьевка 1/4 турнира. Наша команда в четвертьфинале сыграет против Северной Македонии.
Киберфутбол. PES. European Nations Cup. 1/4 финала
- 03.06 Израиль - Чехия 19.00
- 03.06 Сербия - Венгрия 20.00
- 04.06 Украина - Северная Македония 19.00
- 04.06 Бельгия - Португалия 20.00
Трансляция и результат матча будет на UA-Football.