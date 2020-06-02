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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Cборная Украины сыграет с Северной Македонией в 1/4 турнира по PES 2020

Национальная сборная Украины
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Матч пройдет 4-го июня. Начало в 19:00

Cборная Украины сыграет с Северной Македонией в 1/4 турнира по PES 2020
Новина українською

Сейчас проходит турнир по киберфутболу #StayHome European Nations Cup.

Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией под эгидой УАФ организовала турнир по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2020.

Нашу сборную в дисциплине PES на этом турнире представляют Виталий "Budb_proshe" Литвинов, Максим "Makson" Андрасюк и Игорь "Ighor_8" Любчак.

Сборная Украины попала в квартет 1: с командами Азербайджана, Грузии и Сербии и прошла в плей-офф турнира.

Вчера состоялась жеребьевка 1/4 турнира. Наша команда в четвертьфинале сыграет против Северной Македонии.

Киберфутбол. PES. European Nations Cup. 1/4 финала

  • 03.06 Израиль - Чехия 19.00
  • 03.06 Сербия - Венгрия 20.00
  • 04.06 Украина - Северная Македония 19.00
  • 04.06 Бельгия - Португалия 20.00

Трансляция и результат матча будет на UA-Football.

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