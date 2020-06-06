Три года назад Андрей Шевченко, уступив Мальте, опозорился как тренер. Хотя ФИФА не признала матч официальным

В 2017-м году сборной Украины Андрей Шевченко руководил полноправно. Не так, как на чемпионате Европы 2016, когда формально главным был Михаил Фоменко, но фактически "рулил" Андрей Николаевич. Его каденция началась с квалификации на чемпионат мира 2018, куда в итоге пробиться не удалось. В течение этого отбора были поражения от Хорватии и Исландии, но по-настоящему позорным выдался результат товарищеского матча с Мальтой, который проходил шестого июня 2017-го года – ровно три года назад.

Читайте также В воскресенье 7 июня Шевченко подпишет новый контракт с УАФ - СМИ

В Австрии, на стадионе "Арена Меркуц Грац", Украина должна была размяться на представителе карликовой страны перед выездом на квалификационный матч в Финляндию. Но получилось так, что размялась сборная Мальты. Благодаря домашней заготовке мальтийцы забили гол на 14-й минуте, а в свои не пропустили. Это при условии, что за сборную Украины играли такие звезды как Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Евгений Селезнев, Руслан Малиновский, Виктор Коваленко, Виктор Цыганков и другие.

Для Мальты эта победа стала единственной в промежутке между июлем 2015-го года и мартом 2019-го. То есть, этот результат добавил красок серии с более тридцати матчей без побед. И неважно, что ФИФА не признала поединок официальным, то есть, таким, который подпадает под юрисдикцию организации. Поединок может быть учтен официальной статистикой Мальты и Украины. И для первой этот матч – гордость, для второй – оплошность, недоразумение, если не сказать позор.

Никогда до того и никогда после этого мы не дарили "карликам" очки или престиж. В матчах с Люксембургом, Сан-Марино, Фарерскими островами, Андоррой и Косово худшим результатом до того и после того были натужные победы. А Мальте проиграли.

ФИФА не внесла поединок в официальный зачет товарищеских, так как командами был нарушен лимит замен. В играх под юрисдикцией ФИФА разрешены максимум шесть замен, а Андрей Шевченко в том поединке использовал десять (Мальта – девять). Но в личной статистике обеих команд результат зафиксирован. И факт поражения от Мальты остается в резюме Андрея Шевченко.

Австрия. 06.06.2017

Украина - Мальта 0:1

Гол: Зак Мускат 14