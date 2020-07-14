Национальная сборная Украины
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Национальная сборная Украины запланировала сбор в Харькове
Сразу после Суперкубка
Команда Андрея Шевченко проведет ближайший тренировочный сбор в Харькове накануне сентябрьских матчей Лиги наций, информирует Sport Arena.
Старт сбора предварительно назначен на 25-26 августа - игроки начнут собираться во вторник и прибудут в полном составе в среду, 26 числа, после матча за Суперкубок Украины 2020 года.
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По замыслу Украинской Премьер-лиги, Суперкубок Украины состоится 25 августа на НСК "Олимпийский".
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Источник:sportarena
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