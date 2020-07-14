  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Национальная сборная Украины запланировала сбор в Харькове
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Национальная сборная Украины запланировала сбор в Харькове

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сразу после Суперкубка

Национальная сборная Украины запланировала сбор в Харькове
Новина українською

Команда Андрея Шевченко проведет ближайший тренировочный сбор в Харькове накануне сентябрьских матчей Лиги наций, информирует Sport Arena.

Старт сбора предварительно назначен на 25-26 августа - игроки начнут собираться во вторник и прибудут в полном составе в среду, 26 числа, после матча за Суперкубок Украины 2020 года.

Читайте такжеЛига Наций начнется 3-го сентября

По замыслу Украинской Премьер-лиги, Суперкубок Украины состоится 25 августа на НСК "Олимпийский".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Суперкубок Украины Украина Харьков Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sportarena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...