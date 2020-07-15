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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Презентовано новую форму национальной сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игровые футболки изготовлены из полиэстера, имеют хорошее качество и эластичность

Презентовано новую форму национальной сборной Украины
Новина українською

Украинская ассоциация футбола и компания Joma презентовали новый комплект формы.

В нем "желто-синие" будут выступать, начиная с матчей Лиги Наций в 2020 году.

Презентовано новую форму национальной сборной Украины - изображение 1

Домашний комплект традиционно желтого цвета, детали выделены синим.

Этот дизайн включает последние инновации: новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.

Основным цветом выездного комплекта формы, наоборот, будет синий с желтыми деталями.

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
15.07.2020 в 15:13
народ голодает а им бабки не куда девать--дебилы
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0
0
Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 14:51
Більше жовтого кольору, але й синій не цуратися.
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0
0
oda1979 (Запорожье)
15.07.2020 в 14:39
Я так понимаю, что Сидор и Жека простой случайно проходили мимо и случайно в кадр попали?
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0
-2
Сергій Кравчук (Луцьк)
15.07.2020 в 14:08
нічого нового. набридли ці монокомбінації..... або суто жовта, або суто синя....як на мене, то кращою була комбінація жовті футболки і сині труси )
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+4
-1


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