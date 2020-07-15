Национальная сборная Украины
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Презентовано новую форму национальной сборной Украины
Игровые футболки изготовлены из полиэстера, имеют хорошее качество и эластичность
Украинская ассоциация футбола и компания Joma презентовали новый комплект формы.
В нем "желто-синие" будут выступать, начиная с матчей Лиги Наций в 2020 году.
Домашний комплект традиционно желтого цвета, детали выделены синим.
Этот дизайн включает последние инновации: новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.
Основным цветом выездного комплекта формы, наоборот, будет синий с желтыми деталями.
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
15.07.2020 в 15:13
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Пришта Литин (Киев)
15.07.2020 в 14:51
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oda1979 (Запорожье)
15.07.2020 в 14:39
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-2
Сергій Кравчук (Луцьк)
15.07.2020 в 14:08
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-1
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