Презентовано новую форму национальной сборной Украины

Украинская ассоциация футбола и компания Joma презентовали новый комплект формы.

В нем "желто-синие" будут выступать, начиная с матчей Лиги Наций в 2020 году.

Домашний комплект традиционно желтого цвета, детали выделены синим.

Этот дизайн включает последние инновации: новый дизайн с сублимационной печатью в передней части футболки, имеющий темный оттенок, навеянный традициями украинской вышивки.

Основным цветом выездного комплекта формы, наоборот, будет синий с желтыми деталями.