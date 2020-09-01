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Маркевич: С испанцами нужно показать себя с хорошей стороны

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Это топ-команда в мировом футболе

Маркевич: С испанцами нужно показать себя с хорошей стороны
Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич поделился ожиданиями от игры сборной Украины против Швейцарии и Испании в Лиге наций.

"Ожидаю в первую очередь хорошей игры, это основное. Сами понимаете, есть разная степень готовности футболистов – одни тренировались, другие не тренировались, одни играли – другие не играли. Сейчас очень тяжело что-то спрогнозировать. Самое главное, что все собрались вместе. Думаю, игроки покажут неплохой футбол.

Насколько важны матчи Лиги наций? Даже в товарищеском матче важна победа, но я не думаю, что с этого нужно делать какую-то трагедию. Основное, чтобы футболисты собрались, вспомнили то, что было самое лучшее в групповом этапе отбора на Евро. И где-то приблизительно показали, не говорю о такой же игре, как была против Португалии, но нужно проявить характер. Тем более, что первая игра дома, во Львове. Команда тут всегда побеждала, очень редко играла вничью.

Ну а с испанцами нужно показать себя с хорошей стороны. Это топ-команда в мировом футболе.

Дебютирует ли кто-то? Это вопрос к тренерскому штабу. Возможно, Михайличенко, так как Миколенко пока не может играть, как я понимаю, увидим", – сказал Маркевич.

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В статье: Мирон Маркевич Украина Испания Швейцария
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Источник:
Трибуна

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