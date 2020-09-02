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Сборная Украины провела тренировку на Арене Львов

Национальная сборная Украины
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И получила результаты ПЦР-тестов

Сборная Украины провела тренировку на Арене Львов
Новина українською

В среду сборная Украины прибыла во Львов, где завтра сыграет матч Лиги наций со Швейцарией.

В предигровой день пришли результаты тестов на коронавирус - все ПЦР-тесты показали отрицательный результат, а это значит, что все в лагере сине-желтых здоровы.

Впрочем, завтра в первой половине дня сборников снова ждет тест - на этот раз для получения разрешения на вылет в Испанию.

Как уже сообщалось ранее, из-за повреждения задней поверхности бедра не сможет помочь команде Николай Шапаренко. Поэтому динамовец уже в обед отправился в столицу.

После пресс-конференций тренеров сборная провела вечернюю тренировку. В занятии приняли участие все 27 игроков команды. Из этого числа Андрей Шевченко выберет 23-х исполнителей, которые войдут в официальную заявку на матч со Швейцарией.

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В статье: Украина Швейцария Арена Львов
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Источник:
УАФ

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