Сборная Украины провела тренировку на Арене Львов

В среду сборная Украины прибыла во Львов, где завтра сыграет матч Лиги наций со Швейцарией.

В предигровой день пришли результаты тестов на коронавирус - все ПЦР-тесты показали отрицательный результат, а это значит, что все в лагере сине-желтых здоровы.

Впрочем, завтра в первой половине дня сборников снова ждет тест - на этот раз для получения разрешения на вылет в Испанию.

Как уже сообщалось ранее, из-за повреждения задней поверхности бедра не сможет помочь команде Николай Шапаренко . Поэтому динамовец уже в обед отправился в столицу.

После пресс-конференций тренеров сборная провела вечернюю тренировку. В занятии приняли участие все 27 игроков команды. Из этого числа Андрей Шевченко выберет 23-х исполнителей, которые войдут в официальную заявку на матч со Швейцарией.