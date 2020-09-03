Украина и Швейцария определились с формой на поединок

На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы.

Ее соперники выйдут на поле в красном.

Матч 1 тура Лиги наций УЕФА Украина - Швейцария начнется сегодня на "Арене Львов" в 21:45. Матч пройдет без зрителей.