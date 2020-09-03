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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина и Швейцария определились с формой на поединок

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Желтые и красные

Украина и Швейцария определились с формой на поединок
Новина українською

На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сборная Украины проведет встречу в желтом комплекте формы.

Ее соперники выйдут на поле в красном.

Матч 1 тура Лиги наций УЕФА Украина - Швейцария начнется сегодня на "Арене Львов" в 21:45. Матч пройдет без зрителей.

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В статье: Украина Швейцария Лига Наций
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Источник:
УАФ

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