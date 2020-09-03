Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина и Швейцария определились с формой на поединок
Желтые и красные
На традиционном совещании с участием представителей команд и официальных лиц поединка было решено, что сборная
Ее соперники выйдут на поле в красном.
Матч 1 тура Лиги наций УЕФА Украина - Швейцария начнется сегодня на "Арене Львов" в 21:45. Матч пройдет без зрителей.
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Источник:УАФ
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