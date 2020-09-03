Федецкий: Предполагал, что у сборной Шевченко все будет хорошо, но не думал, что так быстро

Экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий, а ныне эксперт ТК Футбол Артем Федецкий спрогнозировал итог матча национальной команды со Швейцарией и отметил прогресс команды под руководством Андрея Шевченко.

"Общий рисунок игры у швейцарцев остается. В первую очередь, это дисциплинированная команда. Они понимают, против кого играть. Украина - серьезная сборная, которая на слуху в Европе. Думаю, швейцарцы будут играть вторым номером, надеяться на стандарты.

Наша сборная быстро переходит из защиты в атаку. Скорее всего, Швейцария будет играть от обороны и пытаться делать укол в нашу сторону. Я хочу верить в нашу победу. Если дать прогноз на результат, поставил бы на 3:1 в нашу пользу.

С Андреем Николаевичем мы пересеклись лишь в начале его тренерской карьеры. Кардинально он от тех идей не отходил. Тот результат, который сейчас показывает сборная, мало кто ожидал. Я приятно удивлен, как и болельщики. Я предполагал в самом начале, что все будет хорошо, но не думал, что так быстро. А тут сборная показывает классный футбол, ведь бывает что при хорошей игре нет результата. А Шевченко же нашел эту "золотую середину". Команда забивает много голов и надежно играет в обороне, поэтому заслуживает только наилучших слов.

Девять месяцев не собирались - это очень много. Мы видим какая ситуация с карантином, мы не знаем, что будет завтра, будут ли матчи. К сожалению, не от нас это зависело. Наша сборная набрала крутую форму и очень жаль, что Евро перенесли на следующий год. Думаю, если бы все были здорово, сборная добилась бы солидного результата на чемпионате. Но с нашими молодыми футболистами, их задором, все схемы и наигровки восстановятся и проблем не будет.

Для меня всегда была мечта попасть в сборную Украины. Когда одеваешь ее форму с эмблемой, гербом, флагом и твоей фамилией на спине, это круто. Думаю, Шевченко даст многим новичкам время показать себя. Это импульс работы на будущее. Главное - не стушеваться", - сказал Федецкий.

Напомним, что поединок начнется сегодня в 21:45, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.