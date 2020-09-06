Шевченко: У Испании одна из лучших команд мира

Накануне игры второго тура Лиги наций-2020/2021 против сборной Испании главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко дал предматчевую пресс-конференцию в Мадриде.

– В чем, по вашему мнению, сила сборной Испании и испанского футбола в целом?

– Сила сборной Испании - в ее замечательных исполнителях. Это одна из лучших команд мира. Я очень уважаю ее главного тренера Луиса Энрике. Уверен, он прекрасно подготовил команду к выступлению в Лиге наций.

Испанская сборная уже много лет является прекрасным коллективом с великолепными футболистами. Она всегда придерживается своей системы игры и плана на матч. Испанский футбол всегда доминировал на международной арене и доминирует сейчас. Здесь есть прекрасные менеджеры и большие клубы.

Поэтому нам сейчас выпал шанс сыграть с замечательной командой. Лига наций дает возможность для тренера подготовить коллектив через матчи с серьезными соперниками, такими, как Испания.

– Что вы можете сказать о сегодняшнем состоянии Андрея Ярмоленко?

– Ярмоленко - настоящий профессионал. Он очень любит национальную команду, всегда приезжает и работает с большой отдачей. Я рад, что он восстановился после травмы и борется за место в составе. В поединке со Швейцарией он нам очень помог, и вообще я рад, что Андрей набирает свои лучшие кондиции.

– Как влияет на подготовку и выступления команды такая долгий перерыв?

– Сложившаяся ситуация является новой для всех. Мы должны адаптироваться к ней. Я прекрасно понимаю, сейчас многое изменилось, но это не главное. Главное - то, что футбол продолжается, правительства стран идут нам навстречу, УЕФА делает все возможное, чтобы соревнования продолжались. Нам всем нужно найти выход, но важно не забывать, что главный приоритет - это здоровье людей.