Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Центральный защитник сборной Украины объяснил, что стало ударом для команды в игре с Испанией
Первый гол с пенальти
Николай Матвиенко, центральный защитник национальной сборной
Читайте такжеИспания - Украина 4:0. Видео голов и обзор матча
Быстрый гол Испании, конечно, повлиял на нас, но мы все равно хотели играть в свой футбол.
Соперник был очень сильный и полностью нас переиграл. Мы изучим свои ошибки, а эта игра показала, к чему нам надо стремиться.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:УЄФА
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
sergio07 (Запоріжжя)
07.09.2020 в 09:21
Ответить
0
0
Mexxxxx (Просяная)
07.09.2020 в 08:54
Ответить
+1
0
мы за динамо (киев)
07.09.2020 в 08:48
Ответить
+5
-1
V-ktor (Euktlfh)
07.09.2020 в 09:13
Ответить
+1
-2
мы за динамо (киев)
07.09.2020 в 09:18
0
-1
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 09:25
0
-1
skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 08:29
Ответить
+2
-2
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:47
Ответить
0
-4
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:51
Ответить
0
-4
is100k
07.09.2020 в 08:27
Ответить
0
-3
V-ktor (Euktlfh)
07.09.2020 в 09:07
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:17
Ответить
+2
-1
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:19
Ответить
0
-1
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...