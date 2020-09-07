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Центральный защитник сборной Украины объяснил, что стало ударом для команды в игре с Испанией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Первый гол с пенальти

Центральный защитник сборной Украины объяснил, что стало ударом для команды в игре с Испанией
Новина українською

Николай Матвиенко, центральный защитник национальной сборной Украины, высказался о поражении от Испании 0:4 на выезде во втором туре Лиги Наций УЕФА и подумал о роковой момент в матче.

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Быстрый гол Испании, конечно, повлиял на нас, но мы все равно хотели играть в свой футбол.

Соперник был очень сильный и полностью нас переиграл. Мы изучим свои ошибки, а эта игра показала, к чему нам надо стремиться.

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В статье: Украина Испания Николай Матвиенко
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Источник:
УЄФА

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Комментарии (13)
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sergio07 (Запоріжжя)
07.09.2020 в 09:21
Так він нічого ж не пояснив. Два речення англійського дипломата))) Заголовок геть не відповідає тексту в'юхи.
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
07.09.2020 в 08:54
Всегда трудно понять объяснение "первый гол нас выбил, разбил, сломал игру..." Такое бывает, быстрые голы. Ну надо проводить спецзанятия, нанимать еще тренеров, которые будут объяснять как действовать в таких ситуациях, разрабатывать план на игру если так сложилось, что на первых минутах ты пропускаешь один-два гола, а вдруг пару рикошетов залетит. Получаем быстрый гол и это оказывается, что-то из ряда вон выходящее, сразу в голове все рушится, сердце в пятки, тактика уже и не нужна (тогда вопрос, а что планировали, по нулям держать, авось где-то выбежим и свой вкинем, а теперь что ж получается надо в атаку идти самим что-то забивать, организовывать), играть уже неинтересно не по-нашему пошло. Да это действует и на настрой и на план, но чтоб вот так вся игра и результат от этого плясали это перебор.
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+1
0
мы за динамо (киев)
07.09.2020 в 08:48
із захистом шд так буває завжди, без виключення, коли з ними грає більш-менш кваліфікована команда, яка не дає розбігатись їхнім совам. голи сипляться як через решето. пс це вам не в упл грати де судді жодного разу ще не поставили пеналь в воротя ляпова.
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+5
-1
V-ktor (Euktlfh)
07.09.2020 в 09:13
Та ж фішка і з нападом ДК.
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+1
-2
мы за динамо (киев)
07.09.2020 в 09:18
а шо в дк зараз є напад? а я і не знав.
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 09:25
Это был сарказм...
0
-1
skif1927 (Динамо)
07.09.2020 в 08:29
Так і скажи, що кривцов заднеприводне чмо і привезло нам гол, на початку матча....
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+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:47
Кого из динамовцев в этом матче ты бы выделил?
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0
-4
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:51
Ах да, я же забыл, что их было с натяжкой 1,5 землекопа...
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0
-4
is100k
07.09.2020 в 08:27
ніхто із перебуваючих на полі (уникаю слова - футболісти) збірної не мають права грати у футбол
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0
-3
V-ktor (Euktlfh)
07.09.2020 в 09:07
Так они и не играли.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:17
Я так и не понял из его "объяснения", что стало ударом?
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+2
-1
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ascent (Луксор)
07.09.2020 в 08:19
А вот Зинченко как раз и объяснил...
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0
-1


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