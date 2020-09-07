Центральный защитник сборной Украины объяснил, что стало ударом для команды в игре с Испанией

Николай Матвиенко, центральный защитник национальной сборной Украины , высказался о поражении от Испании 0:4 на выезде во втором туре Лиги Наций УЕФА и подумал о роковой момент в матче.

Быстрый гол Испании, конечно, повлиял на нас, но мы все равно хотели играть в свой футбол.

Соперник был очень сильный и полностью нас переиграл. Мы изучим свои ошибки, а эта игра показала, к чему нам надо стремиться.