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Игорь Харатин сделал вывод из поражения Украины от Испании

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Есть куда двигаться

Игорь Харатин сделал вывод из поражения Украины от Испании
Новина українською

Опорный полузащитник сборной Украины Игорь Харатин, который дебютировал в матче 2 тура Лиги Наций с Испанией (0: 4), подытожил в разговоре с ТК Футбол разгромное поражение сине-желтых.

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Игорь вышел на поле в основе и был заменен во втором тайме, на 63 минуте вместо него вышел Сергей Сидорчук.

Испания показала класс. Нам нужно к этому идти, идти и идти.

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В статье: Украина Испания Игорь Харатин Лига Наций
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (6)
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 10:34
..идти, идти и идти... Дорогу осилит идущий
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0
0
Igor1010 (Вінниця)
07.09.2020 в 09:38
Харатин это один из многих прощотов Шевы. Сидорчук выглядил намного надежнее
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+1
-1
Footballhead (м. Чернігів)
07.09.2020 в 09:43
Сидорчук виглядатиме надійніше тільки на лісопилці, тому шо матеріял підходящий. Ігор - дебютант збірної, це далеко не найкращий його дебют, м'яко кажучи. Але він може грати краще і я певен, що він буде грати краще, бо Сидорчук необучаємий в принципі, а з цього шось путнє ще може вийти.
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0
-2
Igor1010 (Вінниця)
07.09.2020 в 10:38
Мова йшла про конкретний матч. За оцінкою WhoScored Cидорчук отримав найвищу оцінку в збірній України
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
07.09.2020 в 09:32
Той випадок, коли Харатін сказав все розумніше за Шевчєнко. Хороша у нас збірна, тільки тренера нема.
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asa____ (Харьков)
07.09.2020 в 09:24
я надеюсь вывод закончить играть в ногамяч?ЗЫ: комуто нужно идти идти и идти, а тебе нужно бежать и бежать и бежать.. А лучше автостопом че нить типа космического корабля тормознуть... и лететь.. И хрен долетишь..
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