Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игорь Харатин сделал вывод из поражения Украины от Испании
Есть куда двигаться
Опорный полузащитник сборной
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Игорь вышел на поле в основе и был заменен во втором тайме, на 63 минуте вместо него вышел Сергей Сидорчук.
Испания показала класс. Нам нужно к этому идти, идти и идти.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (6)
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 10:34
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Igor1010 (Вінниця)
07.09.2020 в 09:38
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-1
Footballhead (м. Чернігів)
07.09.2020 в 09:43
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0
-2
Igor1010 (Вінниця)
07.09.2020 в 10:38
0
0
Footballhead (м. Чернігів)
07.09.2020 в 09:32
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0
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asa____ (Харьков)
07.09.2020 в 09:24
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