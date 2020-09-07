Игорь Харатин сделал вывод из поражения Украины от Испании

Опорный полузащитник сборной Украины Игорь Харатин, который дебютировал в матче 2 тура Лиги Наций с Испанией (0: 4), подытожил в разговоре с ТК Футбол разгромное поражение сине-желтых.

Игорь вышел на поле в основе и был заменен во втором тайме, на 63 минуте вместо него вышел Сергей Сидорчук.