Ващук: Ничего страшного не произошло, на турнирное положение игра с Испанией сильно не повлияла

Экс-защитник национальной команды Украины Владислав Ващук прокомментировал старт украинской сборной в Лиге наций.

"Я думаю, наша сборная не довосстановилась после Швейцарии (2:1). Плюс, был длинный перелет и задержка в аэропорту. Психологически испанцы умеют это использовать. Также, как и когда мы с "Динамо" в играли с "Барселоной", нас не на тот стадион повезли, задерживали в аэропорту.

Матч с Испанией был через два дня на третий. Плюс, испанцы дома играли. Думаю, украинские футболисты просто не довосстановились. В матче с Испанией наши игроки опаздывали везде. Поэтому это все вылилось в ошибки, в негатив, который сейчас все разгребают. Но на самом деле ничего страшного не произошло, на турнирное положение игра сильно не повлияла. Надо разобрать матч и идти дальше.

Я думаю, однозначно дома с Испанией Украина сыграет лучше. Я считаю, что, если бы мы играли сразу с Испанией, а потом с Швейцарией, может сыграли бы с испанцами вничью.

Дебют Тымчика, Михайличенко и Харатина? Ребятам наверняка тренеры сказали, что вам предоставляется шанс, показывайте свой уровень. Ребята стараются. На сколько они смогли, на столько и играли.

Считаю, полученный опыт будет направлен в положительную сторону для ребят. Но в целом для сборной Украины это холодный душ, который надо пережить, забыть и идти вперед", - сказал Ващук.