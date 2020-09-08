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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ващук: Ничего страшного не произошло, на турнирное положение игра с Испанией сильно не повлияла

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экс-защитник сборной Украины оценил старт команды Шевченко в Лиге наций

Ващук: Ничего страшного не произошло, на турнирное положение игра с Испанией сильно не повлияла
Новина українською

Экс-защитник национальной команды Украины Владислав Ващук прокомментировал старт украинской сборной в Лиге наций.

"Я думаю, наша сборная не довосстановилась после Швейцарии (2:1). Плюс, был длинный перелет и задержка в аэропорту. Психологически испанцы умеют это использовать. Также, как и когда мы с "Динамо" в играли с "Барселоной", нас не на тот стадион повезли, задерживали в аэропорту.

Матч с Испанией был через два дня на третий. Плюс, испанцы дома играли. Думаю, украинские футболисты просто не довосстановились. В матче с Испанией наши игроки опаздывали везде. Поэтому это все вылилось в ошибки, в негатив, который сейчас все разгребают. Но на самом деле ничего страшного не произошло, на турнирное положение игра сильно не повлияла. Надо разобрать матч и идти дальше.

Я думаю, однозначно дома с Испанией Украина сыграет лучше. Я считаю, что, если бы мы играли сразу с Испанией, а потом с Швейцарией, может сыграли бы с испанцами вничью.

Дебют Тымчика, Михайличенко и Харатина? Ребятам наверняка тренеры сказали, что вам предоставляется шанс, показывайте свой уровень. Ребята стараются. На сколько они смогли, на столько и играли.

Считаю, полученный опыт будет направлен в положительную сторону для ребят. Но в целом для сборной Украины это холодный душ, который надо пережить, забыть и идти вперед", - сказал Ващук.

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В статье: Украина Владислав Ващук
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Комментарии (4)
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Kolibri (Киевоград)
08.09.2020 в 17:42
А Швейцария возьми и обыграй Испанцев)
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0
ShtanGa (Славське)
08.09.2020 в 17:27
Совкове мислення
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госпітальєр (львів)
08.09.2020 в 17:19
швейцарці відновились,іспанці теж,а ми -ні,так може повністю новий склад був потрібний,гірше точно не було би,що показали на полі "перевірені бійці" ? такої ганьби не пригадую,шева просто фартовий хлопчик,але коли фарту нема,то не просто жах,а жах,жах і жах,тренер він нулячий - тактика,склад,настрій на гру...тільки тренерська поразка,з таким "тренером" вперед не дуже підеш
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+1
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viajador (село Ригачки)
08.09.2020 в 16:22
Любитель юмора - " на турнирное положение игра с Испанией сильно не повлияла".
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+2
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