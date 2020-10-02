Дидье Дешам отметил задачу сборной Франции в товарищеском матче с Украиной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о достаточно насыщенный график своей команды: 7 октября - контрольный поединок с Украиной , а тогда два матча Лиги наций, 11 октября - с Португалией, а 14-го - с Хорватией.

Три поединка за 8 дней? Не скажу, много это или мало. Обычно мы проводим по два матча. Но мы прожили без встреч сборной почти год, поэтому добавили еще одну игру.

Мы адаптируемся. Применим ротацию, плюс УЕФА разрешил проводить по 5 замен в официальных поединках. Это важно для здоровья футболистов. Хорошо бы, если бы это правило распространилось и на финальную часть Евро-2020.

Конечно, будет несколько изменен тренировочный процесс. Матч с Украиной станет тестом для футболистов перед игрой с Португалией. Именно в товарищеской встрече я сделаю свой выбор по составу.