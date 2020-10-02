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Национальная сборная Украины

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Дидье Дешам отметил задачу сборной Франции в товарищеском матче с Украиной

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Первый из трех поединков

Дидье Дешам отметил задачу сборной Франции в товарищеском матче с Украиной
Новина українською

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о достаточно насыщенный график своей команды: 7 октября - контрольный поединок с Украиной, а тогда два матча Лиги наций, 11 октября - с Португалией, а 14-го - с Хорватией.

Три поединка за 8 дней? Не скажу, много это или мало. Обычно мы проводим по два матча. Но мы прожили без встреч сборной почти год, поэтому добавили еще одну игру.

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Мы адаптируемся. Применим ротацию, плюс УЕФА разрешил проводить по 5 замен в официальных поединках. Это важно для здоровья футболистов. Хорошо бы, если бы это правило распространилось и на финальную часть Евро-2020.

Конечно, будет несколько изменен тренировочный процесс. Матч с Украиной станет тестом для футболистов перед игрой с Португалией. Именно в товарищеской встрече я сделаю свой выбор по составу.

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В статье: Украина Франция Товарищеский матч Дидье Дешам
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Источник:
УАФ

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