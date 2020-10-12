Бускетс: Не считаем Украину ни самой сильной, ни самой слабой в группе

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс перед матчем Лиги наций с Украиной ответил на вопросы на пресс-конференции.

- Какая ваша роль в команде? Она предполагает большое давление.

– Так и есть, от этого никуда не деться. Я стараюсь делать все, что нужно.

- Какие ваши перспективы в сборной на Евро и ближайшем чемпионате мира?

– Можно об этом говорить. Я чувствую себя хорошо и могу играть. Посмотрим, что будет.

- Оцените игру Пике.

– Очень сложно сказать. Я с уважением отношусь ко всем.

- Многие футболисты жалуются на сложный, плотный график.

– Все так. Бывают разные периоды, в том числе напряженные. Но что мы можем поделать? Стараемся все выполнять должным образом.

- В ваш адрес звучало много критики, но, кажется, что сейчас вы в хорошей форме.

– Кажется, да. И в клубе, и в сборной. Я положительно отношусь к критике, главное, чтобы она была конструктивной.

- Завтра матч начинается не рано. Не слишком ли это сложно?

– Мы к этому привыкли, готовы к этому. Условия для всех одинаковые.

- Микель Мерино еще должен набраться опыта. Кого вы сравниваете с собой, с кем лучше всего себя чувствуете?

– Двух одинаковых футболистов не может быть. Считаю Мерино отличным игроком, как и остальных. Все перспективные.

- В прошлом месяце было много разговоров про форму игроков "Барселоны". Что скажете по этому поводу?

– Это был наш не лучший год и сезон. Но я надеюсь на лучшее. Если бы все было так плохо, я бы не был в сборной Испании. Надо всегда надеяться на лучшее.

– Оцените сборную Украины. Со сборной Украины намного проще играть, чем со Швейцарией, учитывая счет в матчах с этими соперниками?

– Нет двух одинаковых сборных. Украина и Швейцария – очень разные. Результаты – это не главное, они бывают разными. Не считаем Украину ни самой сильной, ни самой слабой в группе. Они могут показывать свою игру, придерживаться стиля. Еще до недавнего времени у Украины была 12-матчевая серия без поражений, так что мы не можем подходить к матчу без должной серьезности.

- Какая атмосфера в сборной Испании?

– Нормальная, хорошая. Это же можно сказать и про отношения с тренером. Бывают разные моменты. Но все нормально. Мы стараемся быть одной командой и показывать это на поле.

Также хочу передать привет Надалю. Это символ, который сделал много для спорта нашей страны.