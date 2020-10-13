Бондарь: В сборной много игроков молодежки, очень хорошая атмосфера.

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о своем втором сборе с национальной командой Украины и о подготовке к предстоящему матчу Лиги наций с Испанией.

– Валерий, ты пропустил поединок с Германией, а сейчас занимаешься в общей группе. Как самочувствие?

– Чувствую себя отлично. Накануне провели хорошую тренировку. Ребята, которые играли с Германией, восстанавливались, а у нас была другая специфика занятия.

– Есть ли отличия тренировок в сборной, где за защитников отвечает Мауро Тассотти?

– Думаю, для любого футболиста хорошо, когда с тобой работают такие профессионалы, когда есть такой коллектив и тренерский состав. Подсказки этих специалистов еще больше мотивируют.

– В национальной команде сейчас есть представители молодежной сборной. С кем из них общаешься?

– Действительно, здесь достаточно много игроков молодежки: Коля Шапаренко, Женя Чеберко, Фима Конопля, Дима Ризнык… Плюс я уже знаю ребят, которые давно в национальной сборной, ведь это мой второй сбор здесь. У нас отличный коллектив, очень хорошая атмосфера.

– Каковы впечатления от национальной команды Испании?

– Это топ-сборная мира, лидер группы. Но мы постараемся сделать все, чтобы заработать очки.