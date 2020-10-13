Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бондарь: В сборной много игроков молодежки, очень хорошая атмосфера.
Защитник горняков проводит уже второй сбор с национальной командой
Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о своем втором сборе с
– Валерий, ты пропустил поединок с Германией, а сейчас занимаешься в общей группе. Как самочувствие?
– Чувствую себя отлично. Накануне провели хорошую тренировку. Ребята, которые играли с Германией, восстанавливались, а у нас была другая специфика занятия.
– Есть ли отличия тренировок в сборной, где за защитников отвечает Мауро Тассотти?
– Думаю, для любого футболиста хорошо, когда с тобой работают такие профессионалы, когда есть такой коллектив и тренерский состав. Подсказки этих специалистов еще больше мотивируют.
– В национальной команде сейчас есть представители молодежной сборной. С кем из них общаешься?
– Действительно, здесь достаточно много игроков молодежки: Коля Шапаренко, Женя Чеберко, Фима Конопля, Дима Ризнык… Плюс я уже знаю ребят, которые давно в национальной сборной, ведь это мой второй сбор здесь. У нас отличный коллектив, очень хорошая атмосфера.
– Каковы впечатления от национальной команды Испании?
– Это топ-сборная мира, лидер группы. Но мы постараемся сделать все, чтобы заработать очки.
Популярное сейчас
- Милевский анонсировал завершение сотрудничества с Динамо
- Главный скаут назвал три приоритетные страны для поиска новых игроков Шахтера
- Северная Ирландия - Украина. Анонс и прогноз на матч молодёжного Евро-2021
- Оглашена заявка сборной Украины на поединок с Испанией
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Новости по теме
- 23:01 Lifestyle Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО
- 15:27 Зарубежные Каравэ, Цыников, Шарапенко: Marca удивила ориентировочным составом сборной Украины
- 15:57 Украинские Украина - Испания. Где и когда смотреть LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций