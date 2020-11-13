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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Кривцов: В товарищеских матчах результат не стоит во главе

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По игре с Польшей ни к кому претензий не должно быть?

Кривцов: В товарищеских матчах результат не стоит во главе
Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал поражение Польше (0:2).

- Все удалось, кроме победы. В принципе по игре ни к кому претензий не должно быть.

Игра нам давалась, были моменты, незабитый пенальти. Но в товарищеских матчах результат не стоит во главе.

Надеемся в матчах Лиги Наций уже одержать победы, – сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Oleksandr Neo (Миколаїв)
13.11.2020 в 10:59
А потом посевы из третьих корзин....
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