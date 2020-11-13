Национальная сборная Украины
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Кривцов: В товарищеских матчах результат не стоит во главе
По игре с Польшей ни к кому претензий не должно быть?
Защитник сборной Украины
- Все удалось, кроме победы. В принципе по игре ни к кому претензий не должно быть.
Игра нам давалась, были моменты, незабитый пенальти. Но в товарищеских матчах результат не стоит во главе.
Надеемся в матчах Лиги Наций уже одержать победы, – сказал Кривцов.
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Источник:УАФ
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Комментарии (1)
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Oleksandr Neo (Миколаїв)
13.11.2020 в 10:59
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