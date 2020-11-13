Кривцов: В товарищеских матчах результат не стоит во главе

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов прокомментировал поражение Польше (0:2).

- Все удалось, кроме победы. В принципе по игре ни к кому претензий не должно быть.

Игра нам давалась, были моменты, незабитый пенальти. Но в товарищеских матчах результат не стоит во главе.

Надеемся в матчах Лиги Наций уже одержать победы, – сказал Кривцов.