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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Окончательное решение будет принято завтра

Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится
Новина українською

Несмотря на очередные случаи заражения коронавирусом в сборной Украины (Сидорчук, Ярмоленко, Коваленко и Цыганков), сборная Украины продолжает подготовку к завтрашнему матчу Лиги наций против Германии.

После консультаций с УЕФА и предматчевой пресс-конференции команда потренировалась на "РБ Арене".

Сейчас тренеры могут рассчитывать на 17-х полевых игроков и четырех вратарей, один из которых останется вне заявки, поскольку более трех голкиперов заявлять на матч просто нельзя.

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Завтра около 14.00 по киевскому времени будет осуществлено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины, а окончательное решение по матчу будут принимать УЕФА и власти Германии. При этом, немецкие организаторы пока надеются, что матч состоится как запланировано.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.

Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится - изображение 1Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится - изображение 2Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится - изображение 3Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится - изображение 4Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится - изображение 5
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В статье: Украина Германия коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (2)
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storm_ua (Николаев)
13.11.2020 в 22:38
Спасибо короне что убрал бревноленко, коваленко и сидорчука....а вот с Цыганковым накладка...тут корона перестаралась.
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miroslawwekshegonow (hebvxcv)
13.11.2020 в 22:19
СEKС Знакoмcтвa: Бeсплaтно, Анoнимнo, без Шлюx и cодeржанoк, все фoтки рeальные. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам ------ bit.do/amoro
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