Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится

Несмотря на очередные случаи заражения коронавирусом в сборной Украины (Сидорчук, Ярмоленко, Коваленко и Цыганков), сборная Украины продолжает подготовку к завтрашнему матчу Лиги наций против Германии.

После консультаций с УЕФА и предматчевой пресс-конференции команда потренировалась на "РБ Арене".

Сейчас тренеры могут рассчитывать на 17-х полевых игроков и четырех вратарей, один из которых останется вне заявки, поскольку более трех голкиперов заявлять на матч просто нельзя.

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Завтра около 14.00 по киевскому времени будет осуществлено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины, а окончательное решение по матчу будут принимать УЕФА и власти Германии. При этом, немецкие организаторы пока надеются, что матч состоится как запланировано.

Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.