Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украина потренировалась перед матчем с Германией. Организаторы надеются, что поединок состоится
Окончательное решение будет принято завтра
Несмотря на очередные случаи заражения коронавирусом в сборной Украины (Сидорчук, Ярмоленко, Коваленко и Цыганков),
После консультаций с УЕФА и предматчевой пресс-конференции команда потренировалась на "РБ Арене".
Сейчас тренеры могут рассчитывать на 17-х полевых игроков и четырех вратарей, один из которых останется вне заявки, поскольку более трех голкиперов заявлять на матч просто нельзя.
Завтра около 14.00 по киевскому времени будет осуществлено повторное ПЦР-тестирование всех членов сборной Украины, а окончательное решение по матчу будут принимать УЕФА и власти Германии. При этом, немецкие организаторы пока надеются, что матч состоится как запланировано.
Напомним, что матч Германия – Украина состоится в субботу 14 ноября и начнется в 21:45.
Популярное сейчас
- Украинская молодёжка обыгрывает Мальту в матче отбора на Евро
- Германия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч Лиги наций
- Официально заявляем, что информация о назначении Реброва тренером сборной банальный фейк - УАФ
- Не стоит всех собак вешать на Лунина, а Конопля заслужил сыграть с Германией и Швейцарией
- Эффектная невеста звезды сборной Польши, с которой он впервые увиделся на стадионе. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Виктор Цыганков в Киеве - ВИДЕО