Национальная сборная Украины
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Мораес: Мы очень хорошо поработали против одной из лучших мировых сборных
Жуниор подвел итоги поражения от немцев
Форвард национальной сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал
"Мы очень хорошо поработали против одной из лучших национальных команд в мире, к сожалению, не смогли победить. Давайте с нетерпением ждать следующий вызов против Швейцарии", - написал Мораес в своем инстаграме.
Украинская сборная сыграет против команды Швейцарии 17-го ноября.
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
15.11.2020 в 20:50
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:08
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Просто Квашин (Харьков)
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