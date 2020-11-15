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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мораес: Мы очень хорошо поработали против одной из лучших мировых сборных

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Жуниор подвел итоги поражения от немцев

Мораес: Мы очень хорошо поработали против одной из лучших мировых сборных
Новина українською

Форвард национальной сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал поражение от Германии в матче 5-го тура Лиги Наций.

"Мы очень хорошо поработали против одной из лучших национальных команд в мире, к сожалению, не смогли победить. Давайте с нетерпением ждать следующий вызов против Швейцарии", - написал Мораес в своем инстаграме.

Украинская сборная сыграет против команды Швейцарии 17-го ноября.

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В статье: сборная Украины Лига Наций Жуниор Мораес Сборная Германии
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
15.11.2020 в 20:50
Згинь иуда чмораеш....Нам такие и даром не нужны,пшол вон со сборной...
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+1
-1
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Kolibri (Киевоград)
15.11.2020 в 21:08
Просто Какашин, ты чего его ругаешь?
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+1
-1
Просто Квашин (Харьков)
15.11.2020 в 21:47
Он не подходит по этническим,моральным и игровым качествам....
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