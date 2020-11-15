Мораес: Мы очень хорошо поработали против одной из лучших мировых сборных

Форвард национальной сборной Украины Жуниор Мораес прокомментировал поражение от Германии в матче 5-го тура Лиги Наций.

"Мы очень хорошо поработали против одной из лучших национальных команд в мире, к сожалению, не смогли победить. Давайте с нетерпением ждать следующий вызов против Швейцарии", - написал Мораес в своем инстаграме.