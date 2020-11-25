Стало известно, когда УАФ получит решение по матчу Швейцария - Украина

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о том, как УЕФА в онлайн-режиме рассматривал дело об отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина.

"У нас была достаточно глубокая дискуссия. Было полтора часа дебатов – это достаточно много. Все стороны были осведомлены. Была глубокая, юридическая дискуссия.

Как пообещал сегодняшний глава апелляционного комитета, решение мы получим до завтрашнего утра. Решение может быть обжаловано в Лозанне", - сказал Записоцкий.