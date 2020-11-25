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Национальная сборная Украины

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Стало известно, когда УАФ получит решение по матчу Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(6 голосов)

Разбирательство прошло, осталось ждать решения УЕФА

Стало известно, когда УАФ получит решение по матчу Швейцария - Украина
Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о том, как УЕФА в онлайн-режиме рассматривал дело об отмене матча Лиги наций Швейцария – Украина.

"У нас была достаточно глубокая дискуссия. Было полтора часа дебатов – это достаточно много. Все стороны были осведомлены. Была глубокая, юридическая дискуссия.

Как пообещал сегодняшний глава апелляционного комитета, решение мы получим до завтрашнего утра. Решение может быть обжаловано в Лозанне", - сказал Записоцкий.

Напомним, что есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение одной из команд, второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа любой из команд или ничья).

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В статье: Украина Швейцария УЕФА Юрий Записоцкий УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (11)
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alext1467 (Kiev)
25.11.2020 в 18:04
Переигровка на нетральном поле и заставить швейцарского врача оплатить 100-200тыс евро за все расходы украинской стороне.
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0
0
Comment06 (Украина)
25.11.2020 в 18:00
Если была "глубокая полуторачасовая юридическая дискуссия", есть какая-то надежда на справедливое решение- без технического поражения любой из сторон.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.11.2020 в 17:57
"Как пообещал сегодняшний глава апелляционного комитета, решение мы получим до завтрашнего утра. Решение может быть обжаловано в Лозанне", - сказал Записоцкий." (с) по-моему, фраза про возможность обжалования - это намёк на утверждённый вердикт))
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0
0
balamyt (Boston)
25.11.2020 в 17:47
В крайнем случае Нужно добиться выступление мол.составами с обеих сторон .
Ответить
0
0
belarus_1978 (Харьков)
25.11.2020 в 17:25
Скорее всего Украина получит технарь,УЕФа скажет мы сделали все возможное и разрешили Украине за день сделать новую сборную,а так как коронавирус,то Швейцария получает победу,раз Украина не смогла это сделать.
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+1
-3
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 17:16
Уверен на 98%: получим мы технарь, и будем мы в Лозанне доказывать свою правоту...
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+2
-1
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 17:14
Уверен на 100% в одном: сырники технарь не получат.
Ответить
+1
-1
Gennchik64R (Lugansk)
25.11.2020 в 17:08
Оптимальным вариантом была бы переигровка, Но, если этого не произойдет, тогда - ничья!
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+2
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 17:18
Если жребий, то без "заноса" его результата в таблицу...
Ответить
0
0
ihor7 (Тернопіль)
25.11.2020 в 17:05
Можна ще четвертий варіант - залишити обидві команди, а вигнати ... поляків.
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+4
-1
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 17:15
Тогда всех наших из Польши повыгоняют...
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+1
-1


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