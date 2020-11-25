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Стало известно, когда УАФ получит решение по матчу Швейцария - Украина
Разбирательство прошло, осталось ждать решения УЕФА
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал о том, как УЕФА в онлайн-режиме рассматривал дело об отмене матча
"У нас была достаточно глубокая дискуссия. Было полтора часа дебатов – это достаточно много. Все стороны были осведомлены. Была глубокая, юридическая дискуссия.
Как пообещал сегодняшний глава апелляционного комитета, решение мы получим до завтрашнего утра. Решение может быть обжаловано в Лозанне", - сказал Записоцкий.
Напомним, что есть несколько вариантов развития событий: первый - техническое поражение одной из команд, второй - организация матча, третий - определение результата путем жеребьевки (победа любой из команд или ничья).
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