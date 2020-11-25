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Записоцкий: УАФ намерена обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Тяжба еще не окончена

Записоцкий: УАФ намерена обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне
Новина українською

Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал решение УЕФА о присуждении техпоражения сборной Украины в несостоявшемся матче со Швейцарией (0:3).

"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", - заявил Записоцкий.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария Юрий Записоцкий УАФ коронавирус
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Источник:
УАФ

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Комментарии (11)
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Ol-g (Одесса)
25.11.2020 в 19:21
Печерский
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+1
-1
FCWROVY1 (Kyiv)
25.11.2020 в 18:49
Що ще придумають для українців уаф?
Ответить
0
0
football_soccer (Украина)
25.11.2020 в 18:40
решение в пользу швейцарской федерации они собираются обжаловать в..... швейцарском суде )))) они там совсем? ))
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+1
-1
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 18:46
А больше негде. В Лозанне - это высшая инстанция (по спортивным спорам).
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+2
0
football_soccer (Украина)
25.11.2020 в 19:06
очевидно, что истанции всех величин решают за кого надо. Ковид протоколом от уефа подтерлась сама же уефа. Поэтому какой смысл туда обращаться? Деньги попилить на этом иске , разве что.
0
-1
avatar
Виталий1981 (Україна)
25.11.2020 в 19:23
А нам разве "спортивный" доктор играть запретил?
0
0
Зритель (Харьков)
25.11.2020 в 18:37
Дурень думкою багатіє.
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+1
0
yerik (Chernivtsi)
25.11.2020 в 18:34
Пусть теперь УАФ расскажет, почему такое решение... А вот дождемся ли мы... большой вопрос...
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0
0
миг-25 (киев)
25.11.2020 в 18:31
Откуда только таких уродов берут? И платят им такие большие деньги налогоплательщиков -А где Павелко? Может уже ласты склеил от передозировки
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+2
-1
ratio (Дн-жинск)
25.11.2020 в 18:30
Можно сразу в Спортлото писать
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+3
0
Термит (Киев)
25.11.2020 в 18:32
В Гаагский суд по правам нацмешинств )
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+1
0


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