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Записоцкий: УАФ намерена обжаловать решение УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне
Тяжба еще не окончена
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий прокомментировал решение УЕФА о
"После получения резолютивной части решения Апелляционного комитета УЕФА УАФ заявляет о своем категорическом несогласии с ним и о своем намерении обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне сразу после получения полного текста решения с мотивировочной частью", - заявил Записоцкий.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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