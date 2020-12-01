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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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УАФ и УЕФА пока что не публикуют мотивационную часть решения по матчу Швейцария - Украина

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В УЕФА обещают обнародовать решение позднее, в УАФ пока что отмалчиваются

УАФ и УЕФА пока что не публикуют мотивационную часть решения по матчу Швейцария - Украина
Новина українською

УАФ подтвердила, что получила от УЕФА полный текст решения с мотивационной частью по поводу технического поражения сборной Украины в матче Лиги нацйи против Швейцарии.

При этом ни УАФ, ни УЕФА пока не публикуют документ, который по информации СМИ содержит 17 страниц.

При этом, на журналистский запрос в УЕФА ответили, что полная мотивационная часть решения будет опубликована на сайте позднее. УАФ также не планирует пока публиковать весь текст решения.

Тем временем юристы ассоциации уже ознакомились с ним и готовят обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что в мотивационной части указано – УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов в Германии.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.

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В статье: Украина Швейцария УЕФА УАФ коронавирус
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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alex.belogubko (одесса)
01.12.2020 в 19:45
скорее всего будет отставка слуг футбола и физрука Ротаня уничтожил молодёжку свободен
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Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2020 в 19:42
Мовчання ягнят.
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Fata Morgana (Запорожье)
01.12.2020 в 19:46
Или козлят... Если не козлов вообще!
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