УАФ и УЕФА пока что не публикуют мотивационную часть решения по матчу Швейцария - Украина

УАФ подтвердила, что получила от УЕФА полный текст решения с мотивационной частью по поводу технического поражения сборной Украины в матче Лиги нацйи против Швейцарии.

При этом ни УАФ, ни УЕФА пока не публикуют документ, который по информации СМИ содержит 17 страниц.

При этом, на журналистский запрос в УЕФА ответили, что полная мотивационная часть решения будет опубликована на сайте позднее. УАФ также не планирует пока публиковать весь текст решения.

Тем временем юристы ассоциации уже ознакомились с ним и готовят обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию.

Ранее сообщалось, что в мотивационной части указано – УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов в Германии.

Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.