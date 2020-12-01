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УАФ и УЕФА пока что не публикуют мотивационную часть решения по матчу Швейцария - Украина
В УЕФА обещают обнародовать решение позднее, в УАФ пока что отмалчиваются
УАФ подтвердила, что
При этом ни УАФ, ни УЕФА пока не публикуют документ, который по информации СМИ содержит 17 страниц.
При этом, на журналистский запрос в УЕФА ответили, что полная мотивационная часть решения будет опубликована на сайте позднее. УАФ также не планирует пока публиковать весь текст решения.
Тем временем юристы ассоциации уже ознакомились с ним и готовят обращение в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. У Ассоциации есть десять дней, чтобы подать апелляцию.
Ранее сообщалось, что в мотивационной части указано – УАФ должна была предусмотреть потенциальную необходимость полной замены команды после положительных тестов в Германии.
Напомним, что поединок не состоялся в связи с запретами врача кантона Люцерн из-за появления новых случаев заражения коронавирусом в лагере сборной Украины.
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