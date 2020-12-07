Шовковский: Если мы хотим попасть на ЧМ, а мы хотим, то надо выходить и побеждать

Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский выразил свое мнение относительно соперников, которые выпали "сине-желтым" в квалификации чемпионата мира-2022.

"Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира. Мы можем считать Францию ​​фаворитом нашей группы. В общем в ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развиваются, поднимаются, так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. По Казахстану, то эта команда может преподнести сюрприз.

Если мы хотим попасть на чемпионат мира, а мы хотим, то надо выходить, демонстрировать уровень игры, к которому мы стремимся, и побеждать", - сказал Шовковский на заседании Эксперт-клуба Parimatch.

Напомним, что по итогам жеребьевки Украина сыграет с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.