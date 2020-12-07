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Шовковский: Если мы хотим попасть на ЧМ, а мы хотим, то надо выходить и побеждать
Первые комментарии из лагеря сборной Украины после жеребьевки отбора ЧМ-2022
Ассистент главного тренера национальной сборной Украины Александр Шовковский выразил свое мнение относительно соперников, которые
"Интересно будет сыграть против действующих чемпионов мира. Мы можем считать Францию фаворитом нашей группы. В общем в ней подобрались интересные команды. Финляндия, Босния и Герцеговина в последнее время демонстрируют уверенную игру, развиваются, поднимаются, так же, как и сборная Украины. Поэтому нас ожидают интересные матчи. По Казахстану, то эта команда может преподнести сюрприз.
Если мы хотим попасть на чемпионат мира, а мы хотим, то надо выходить, демонстрировать уровень игры, к которому мы стремимся, и побеждать", - сказал Шовковский на заседании Эксперт-клуба Parimatch.
Напомним, что по итогам жеребьевки Украина сыграет с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.
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