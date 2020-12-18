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Андрей Шевченко высказался относительно шансов УАФ в CAS
Теперь дело будет решаться не на футбольном, а в правовом поле
Главный тренер
"Я расстроился. Для меня очень важно, чтобы такие спорные моменты всегда разрешались на футбольном поле.
На данный момент мы подали апелляцию, собираются доказательства, документы для того, чтобы оспорить решение. Я надеюсь, что оно будет в нашу пользу", - сказал Шевченко.
Напомним, что
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