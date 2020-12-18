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Андрей Шевченко высказался относительно шансов УАФ в CAS

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Теперь дело будет решаться не на футбольном, а в правовом поле

Андрей Шевченко высказался относительно шансов УАФ в CAS
Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как он воспринял техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

"Я расстроился. Для меня очень важно, чтобы такие спорные моменты всегда разрешались на футбольном поле.

На данный момент мы подали апелляцию, собираются доказательства, документы для того, чтобы оспорить решение. Я надеюсь, что оно будет в нашу пользу", - сказал Шевченко.

Напомним, что УАФ подала апелляцию в CAS на решение УЕФА. Дело должно быть рассмотрено в начале 2021 года.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Швейцария УЕФА CAS УАФ
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Источник:
ТК Футбол

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fabo46
18.12.2020 в 20:10
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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