Андрей Шевченко высказался относительно шансов УАФ в CAS

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как он воспринял техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии.

"Я расстроился. Для меня очень важно, чтобы такие спорные моменты всегда разрешались на футбольном поле.

На данный момент мы подали апелляцию, собираются доказательства, документы для того, чтобы оспорить решение. Я надеюсь, что оно будет в нашу пользу", - сказал Шевченко.