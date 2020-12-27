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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самый прилежный ученик Лобановского. Кто тренировал сборную Украины до Андрея Шевченко. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Какой была национальная команда до 2016 года

Самый прилежный ученик Лобановского. Кто тренировал сборную Украины до Андрея Шевченко. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Какие ассоциации вам приходят в голову, когда вспоминаете о Михаиле Фоменко? Наверное, в первую очередь это провал в сборной Украины на Евро-2016. Но рядом с этим Фоменко запомнился многими положительными вещами: феерическая победа над Францией, он стал первым в истории сборной, кто вывел команду в финальную часть большого турнира через плей-офф. А еще он был незаменимым звеном в качестве игрока в "Динамо" Валерия Лобановского. Вспоминаем великого игрока и не менее великого тренера, точкой для которого в активной работе стало фиаско на Чемпионате Европы 2016, после чего во главе сборной стал Андрей Шевченко.

Чем вам запомнился Михаил Фоменко? Принес он больше пользы нашей сборной или главная команда страны под его руководством просто потеряла время? Пишите в комментариях и не забудьте подписаться на канал UA-Футбол, если до сих пор этого не сделали.

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В статье: Украина Михаил Фоменко канал UA-Футбол
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