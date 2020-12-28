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Селезнев: Играть за сборную – мечта каждого футболиста. Независимо от того, сколько тебе лет
Евгений Селезнев - о команде Андрея Шевченко
Нападающий "Колоса" Евгений Селезнев в эфире "Футбольного формата" высказал свое мнение о нынешней
- Как вам сборная во главе с Шевченко?
– Хорошо. Шевченко – великий футболист и хороший тренер. У него очень хорошая команда, хорошие тренеры. Мне нравится, как выступает команда под руководством Шевченко.
- Хороший ли уровень нападающих?
– Да. Могу выделить Яремчука. Когда его первый раз вызывали, это было еще при мне, я сказал, что это будущее. Это правда. Я рад за него, рад, что он играет.
- Чем он отличается от других форвардов? Того же Беседина, Супряги.
– Мне тяжело сравнивать на камеру, я не сильно люблю это делать. Яремчук – футболист. Этим все сказано.
- Почему вас не вызывают в сборную? Был ли какой-то конфликт с Шевой?
– Нет, конфликта не было. Это выбор главного тренера. Значит, не подхожу сборной.
- Но вы хотели бы?
– Играть за сборную – мечта каждого футболиста. Независимо от того, сколько тебе лет, как ты себя чувствуешь. Это мечта. Я смотрел на Шевченко, остальных футболистов сборной – это была моя мечта. Я ее достиг. Я играл в сборной, пусть и относительно немного времени. Это бонус. Ты входишь в определенное количество топов в своей стране.
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