Протасов: Болельщики могут быть спокойны. Внимание Шевченко сосредоточено на Евро

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал информацию о возможном назначении Андрея Шевченко главным тренером лондонского "Челси" .

"Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы. Не так давно уже была похожая история с "Миланом". Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт.

Сейчас на носу подготовка к Евро и все внимание тренера сосредоточено на этом турнире. Поэтому болельщики могут быть спокойны.

Совмещение работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже нечего говорить", - сказал Протасов.