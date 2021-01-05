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Протасов: Болельщики могут быть спокойны. Внимание Шевченко сосредоточено на Евро
В УАФ призывают не обращать внимания на слухи
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов прокомментировал информацию о
"Мы каждый раз не можем в УАФ реагировать на сообщения различных СМИ о том, что Андрея Николаевича сватают на работу в другие клубы. Не так давно уже была похожая история с "Миланом". Тогда и сам тренер, и мы дали понять, что Шевченко остается главным тренером сборной Украины. Он переподписал новый контракт.
Сейчас на носу подготовка к Евро и все внимание тренера сосредоточено на этом турнире. Поэтому болельщики могут быть спокойны.
Совмещение работы в клубе и сборной? Нет. Об этом даже нечего говорить", - сказал Протасов.
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