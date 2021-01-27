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Официально: Сборная Украины в ноябре сыграет спарринг с Болгарией
Поединок состоится 11 ноября в Украине
11 ноября 2021 года
Матч пройдет в Украине. О том, какой именно город примет поединок, станет известно позже.
"Украинская ассоциация футбола, по согласованию с тренерским штабом национальной сборной, договорилась о еще одном спарринге, который запланирован на 11 ноября этого года.
Матч состоится в Украине, а соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Болгарии. Этот товарищеский поединок будет предшествовать матчу сине-желтых в рамках отбора к ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (16 ноября).
Это уже будет 15-й запланирован на 2021 поединок сборной, вместе с официальными матчами Евро-2020, отбором к ЧМ-2022 и товарищескими встрече с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром", - написал Павелко в Фейсбук.
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