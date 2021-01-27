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Официально: Сборная Украины в ноябре сыграет спарринг с Болгарией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок состоится 11 ноября в Украине

Официально: Сборная Украины в ноябре сыграет спарринг с Болгарией
Новина українською

11 ноября 2021 года национальная сборная Украины проведет спарринг со сборной Болгарии, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Матч пройдет в Украине. О том, какой именно город примет поединок, станет известно позже.

"Украинская ассоциация футбола, по согласованию с тренерским штабом национальной сборной, договорилась о еще одном спарринге, который запланирован на 11 ноября этого года.

Матч состоится в Украине, а соперником команды Андрея Шевченко станет сборная Болгарии. Этот товарищеский поединок будет предшествовать матчу сине-желтых в рамках отбора к ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцеговины (16 ноября).

Это уже будет 15-й запланирован на 2021 поединок сборной, вместе с официальными матчами Евро-2020, отбором к ЧМ-2022 и товарищескими встрече с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром", - написал Павелко в Фейсбук.

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В статье: Украина Болгария Андрей Павелко
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Комментарии (3)
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Счётчик шансов (Полтава)
27.01.2021 в 17:06
Болгары запросили за спарринг с ними видать меньше миллиона евро. ))) Не то, что Аргентина, 3 миллиона.
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Serega1111 (Киев)
27.01.2021 в 17:22
А что, ка.ца.пы тоже с Болгарией будут играть? Что-то мало они с вас берут...
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Dimka26 (Чернигов)
27.01.2021 в 17:53
Так в Болгарии особо звезд нету. Лучше с ними играть, чем с зажравшимся Месси и им подобными. Ведь толку от товарняков не так много.
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