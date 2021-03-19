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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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УАФ рассматривает сценарий с тестированием болельщиков на входе перед матчами сборной

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

В УАФ ищут варианты для допуска болельщиков на матчи сборной

УАФ рассматривает сценарий с тестированием болельщиков на входе перед матчами сборной

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказался по поводу недопуска зрителей на матчи сборной Украины в рамках отбора ЧМ-2022.

"Матчи сборной против Казахстана и Финляндии со зрителями провести невозможно, потому что есть решение КГГА.

Но УАФ рассматривает сценарий, где болельщики на входе проходят тестирование.

Мы понимаем, что ковид может вмешаться в любой момент", - сказал Денисов.

Напомним, что 28 марта сборная Украины сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Перед тем сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта).

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В статье: Украина Александр Денисов
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2021 в 23:03
А может начала болельщики протестируют эту УАФ на профпригодность. А то УАФ сначала сборную "кинула" в CAS, а теперь болельщиков собралась тестировать. По моему у них нет на это морального права.
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simargl (Чернигов)
19.03.2021 в 22:38
Опять... в метро можно, а на стадион нет. Задрали уже руководить беззащитным футболом... А еще лучше всем прививки на входе делать , астрозеникой индийской...
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Водитель трамвая (Бухарест)
19.03.2021 в 22:07
Давно пора тестировать IQ у болельщиков! Если поставить минимальным уровень хотя бы в 70 баллов, то тогда игры Динамо можно будет даже не закрывать для посещения из-за ковида :)
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kotigorok (Чернігів)
19.03.2021 в 22:32
У тебе й 50 балів немає....
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-1
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simargl (Чернигов)
19.03.2021 в 22:39
А у тебе?
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