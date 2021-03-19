УАФ рассматривает сценарий с тестированием болельщиков на входе перед матчами сборной

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказался по поводу недопуска зрителей на матчи сборной Украины в рамках отбора ЧМ-2022 .

"Матчи сборной против Казахстана и Финляндии со зрителями провести невозможно, потому что есть решение КГГА.

Но УАФ рассматривает сценарий, где болельщики на входе проходят тестирование.

Мы понимаем, что ковид может вмешаться в любой момент", - сказал Денисов.

Напомним, что 28 марта сборная Украины сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Перед тем сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта).