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УАФ рассматривает сценарий с тестированием болельщиков на входе перед матчами сборной
В УАФ ищут варианты для допуска болельщиков на матчи сборной
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов высказался по поводу
"Матчи сборной против Казахстана и Финляндии со зрителями провести невозможно, потому что есть решение КГГА.
Но УАФ рассматривает сценарий, где болельщики на входе проходят тестирование.
Мы понимаем, что ковид может вмешаться в любой момент", - сказал Денисов.
Напомним, что 28 марта сборная Украины сыграет в квалификации ЧМ-2022 против Финляндии, а 31 марта – против Казахстана. Перед тем сине-желтых ожидает вояж во Францию (24 марта).
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