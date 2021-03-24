Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левченко: Нужно реально смотреть на вещи. Украина должна рассчитывать на второе место в группе
Тяжело спорить с чемпионами мира
Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов
Экс-полузащитник
"Нужно смотреть на вещи объективно и реально. Если посмотреть на эту Францию, и не смотреть на игру с Финляндией, то мы должны рассчитывать на второе место", - сказал Левченко.
Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ТК Футбол
Популярное сейчас
- Франция - Украина: соперники определились с цветами формы
- (Анти) Герой футбольного дня. Андрей Ярмоленко
- Старт отбора на ЧМ-2022. Какой формат и что нужно Украине для выхода в финальную часть?
- Шевченко: Насколько знаю, у Килмана идет процесс получения украинского паспорта
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...