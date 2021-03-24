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Левченко: Нужно реально смотреть на вещи. Украина должна рассчитывать на второе место в группе

Национальная сборная Украины
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Тяжело спорить с чемпионами мира

Левченко: Нужно реально смотреть на вещи. Украина должна рассчитывать на второе место в группе

Фото: УАФ /Автор - Павел Кубанов

Новина українською

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Франции.

"Нужно смотреть на вещи объективно и реально. Если посмотреть на эту Францию, и не смотреть на игру с Финляндией, то мы должны рассчитывать на второе место", - сказал Левченко.

Напомним, что матч Франция – Украина начнется сегодня в 21:45, UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Украина Франция Евгений Левченко
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Источник:
ТК Футбол

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