Левченко: Нужно реально смотреть на вещи. Украина должна рассчитывать на второе место в группе

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Франции.

"Нужно смотреть на вещи объективно и реально. Если посмотреть на эту Францию, и не смотреть на игру с Финляндией, то мы должны рассчитывать на второе место", - сказал Левченко.