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Зинченко стал самым молодым капитаном сборной Украины в истории

Национальная сборная Украины
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Обошел показатель Анатолия Тимощука

Зинченко стал самым молодым капитаном сборной Украины в истории

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко с капитанской повязкой вывел сборную Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Францией.

В возрасте 24 лет и 98 дней он стал самым молодым капитаном в истории украинской сборной.

Таким образом Зинченко обошел Анатолия Тимощука, который становился капитаном в возрасте 25 лет в 2004-м.

Также отметим, что Зинченко стал 29-м капитаном нашей национальной команды в ее истории.

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В статье: Украина Франция Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
Трибуна

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