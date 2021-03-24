Зинченко стал самым молодым капитаном сборной Украины в истории

Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко с капитанской повязкой вывел сборную Украины на матч отбора ЧМ-2022 с Францией.

В возрасте 24 лет и 98 дней он стал самым молодым капитаном в истории украинской сборной.

Таким образом Зинченко обошел Анатолия Тимощука, который становился капитаном в возрасте 25 лет в 2004-м.

Также отметим, что Зинченко стал 29-м капитаном нашей национальной команды в ее истории.