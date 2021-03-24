Национальная сборная Украины
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Зинченко стал самым молодым капитаном сборной Украины в истории
Обошел показатель Анатолия Тимощука
Фото Павла Кубанова - УАФ
Хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко с капитанской повязкой вывел сборную Украины на
В возрасте 24 лет и 98 дней он стал самым молодым капитаном в истории украинской сборной.
Таким образом Зинченко обошел Анатолия Тимощука, который становился капитаном в возрасте 25 лет в 2004-м.
Также отметим, что Зинченко стал 29-м капитаном нашей национальной команды в ее истории.
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Источник:Трибуна
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