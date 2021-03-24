Умничка Караваев и удар Сидорчука. Украина сравнивает счет в игре с Францией

Национальная сборная Украины сравняла счет в поединке с Францией в 1 туре группового этапа отбора на ЧМ-2022.

На 57 минуте Караваев забрал мяч в Килиана Мбаппе на половине поля Франции и прострелил на 11 метров. А там удар нанес Сергей Сидорчук.

Мяч ударился в ногу Кимпембе, рикошет дезориентировал вратаря Уго Льориса, и влетел в ворота Франции - 1:1.

Мяч был записан как автогол центрбэка Преснеля Кимпембе.