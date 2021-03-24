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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Умничка Караваев и удар Сидорчука. Украина сравнивает счет в игре с Францией

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

А схалтурил - Мбаппе

Умничка Караваев и удар Сидорчука. Украина сравнивает счет в игре с Францией

Новина українською

Национальная сборная Украины сравняла счет в поединке с Францией в 1 туре группового этапа отбора на ЧМ-2022.

На 57 минуте Караваев забрал мяч в Килиана Мбаппе на половине поля Франции и прострелил на 11 метров. А там удар нанес Сергей Сидорчук.

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Мяч ударился в ногу Кимпембе, рикошет дезориентировал вратаря Уго Льориса, и влетел в ворота Франции - 1:1.

Мяч был записан как автогол центрбэка Преснеля Кимпембе.

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В статье: Украина Франция Александр Караваев Сергей Сидорчук Килиан Мбаппе
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