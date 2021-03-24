Национальная сборная Украины
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Умничка Караваев и удар Сидорчука. Украина сравнивает счет в игре с Францией
А схалтурил - Мбаппе
Национальная сборная Украины сравняла счет в поединке с Францией в 1 туре группового этапа отбора на ЧМ-2022.
На 57 минуте Караваев забрал мяч в Килиана Мбаппе на половине поля Франции и прострелил на 11 метров. А там удар нанес Сергей Сидорчук.
Мяч ударился в ногу Кимпембе, рикошет дезориентировал вратаря Уго Льориса, и влетел в ворота Франции - 1:1.
Мяч был записан как автогол центрбэка Преснеля Кимпембе.
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