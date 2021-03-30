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Шевченко: Сейчас чемпионат Украины - не лучшее время для нас

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главный тренер сборной Украины считает, что весной Шахтер и Динамо находятся на спаде

Шевченко: Сейчас чемпионат Украины - не лучшее время для нас

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о нынешнем уровне чемпионата Украины и ведущих клубов страны — "Динамо" и "Шахтера".

"Однозначно, нынешний чемпионат Украины — это не лучшее время для нас. Смена поколений — это тяжело. За последнее время финансировать клубы стало тяжелее, экономическая составляющая играет большую роль. Это мы все понимаем, но мы все находимся в этой ситуации, и мы должны находить новые решения.

Я вижу, что нужно повышать уровень, давать ребятам хороший тренировочный процесс, давать расти в нем молодежи. Очень важно, чтобы наши ведущие клубы всегда держали этот уровень. Осенний цикл "Шахтер" и "Динамо" закончили очень хорошо, весной, если взять месяц назад, мы с оптимизмом смотрели на наши команды, но потом пошел какой-то спад. Но это цикличный процесс. Где-то уровень формы упал, ребята подустали, и неудачная была весна — вылетели из еврокубков.

Надеюсь, что к чемпионату Европы те игроки, что были травмированы, немного наберут свою форму, и все-таки появится более стабильная ситуация в чемпионате.

Моя задача — это работать. Безвыходных ситуаций нет. В Украине для футбола заложен очень большой фундамент. Это футбольная страна. Да, у нас тяжелый период, но мы должны жить, это наш футбол, нужно его поддерживать и вместе выходить из этой ситуации. Нужно не ругаться, а садиться за стол, разговаривать, общаться, только вместе мы можем выйти из такой ситуации", — сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
30.03.2021 в 22:12
Верим в Шеву! ЧУ - жесть, самый низкий уровень за последние лет 15.
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