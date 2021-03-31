Матвиенко: Извлекли уроки из игры с финнами и надеемся уверенно победить Казахстан

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

"После игры с финнами было не очень хорошее настроение, потому что результат не удовлетворил. Но мы извлекли уроки из этого матча. Надеемся, победить уверенно Казахстан. У нас много теории перед каждой игрой. Не хочется раскрывать подробности, но с Казахстаном, вероятно, будем играть иначе.

Для нас важно побеждать, и делать это так, как мы хотим", - сказал Матвиенко.