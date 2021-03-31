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Матвиенко: Извлекли уроки из игры с финнами и надеемся уверенно победить Казахстан

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник национальной команды настроен на победу

Матвиенко: Извлекли уроки из игры с финнами и надеемся уверенно победить Казахстан

Павло Кубанов / УАФ

Новина українською

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.

"После игры с финнами было не очень хорошее настроение, потому что результат не удовлетворил. Но мы извлекли уроки из этого матча. Надеемся, победить уверенно Казахстан. У нас много теории перед каждой игрой. Не хочется раскрывать подробности, но с Казахстаном, вероятно, будем играть иначе.

Для нас важно побеждать, и делать это так, как мы хотим", - сказал Матвиенко.

Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится сегодня, 31 марта. Время начало встречи в 21:45.

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В статье: Украина Николай Матвиенко
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Dnepr-75 (Днiпро)
31.03.2021 в 09:32
Извлекли уроки они, с казахами тоже извлекать будете с жо..ы ...
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pilips111 (Чернигов)
31.03.2021 в 08:04
Опять ничья? Или проиграете?
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alex69 (Париж)
31.03.2021 в 08:01
Ну - ну)))
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