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Матвиенко: Извлекли уроки из игры с финнами и надеемся уверенно победить Казахстан
Защитник национальной команды настроен на победу
Павло Кубанов / УАФ
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко поделился ожиданиями от матча против Казахстана в отборе на ЧМ-2022.
"После игры с финнами было не очень хорошее настроение, потому что результат не удовлетворил. Но мы извлекли уроки из этого матча. Надеемся, победить уверенно Казахстан. У нас много теории перед каждой игрой. Не хочется раскрывать подробности, но с Казахстаном, вероятно, будем играть иначе.
Для нас важно побеждать, и делать это так, как мы хотим", - сказал Матвиенко.
Напомним, что матч Украина - Казахстан состоится сегодня, 31 марта. Время начало встречи в 21:45.
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