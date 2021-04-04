Счет 1:1 в матчах сборной Украины - второй по популярности

Во время мартовской паузы на матчи сборных Национальная команда Украины трижды сыграла со счетом 1:1 - против Франции, Финляндии и Казахстана. Таким образом, этот счет встречается в поединках сборной Украины уже 35 раз.

Наибольший показатель имеют цифры на табло 1:0 - 37. На ступенях ниже расположились: 0:0 – 29 раз, 2:0 – 25 раз и 2:1 - 23 раза.

Всего с первого матча в истории сборной 29 апреля 1992-го года Украина провела 276 матчей. 124 победы были за нами, 77 матчей завершались вничью и в 75 встречах мы терпели поражение. "Сине-желтые" отличились 378-ю голами, а пропустили 279.