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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Счет 1:1 в матчах сборной Украины - второй по популярности

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Немного статистики из стана главной команды страны

Счет 1:1 в матчах сборной Украины - второй по популярности

Новина українською

Во время мартовской паузы на матчи сборных Национальная команда Украины трижды сыграла со счетом 1:1 - против Франции, Финляндии и Казахстана. Таким образом, этот счет встречается в поединках сборной Украины уже 35 раз.

Наибольший показатель имеют цифры на табло 1:0 - 37. На ступенях ниже расположились: 0:0 – 29 раз, 2:0 – 25 раз и 2:1 - 23 раза.

Счет 1:1 в матчах сборной Украины - второй по популярности - изображение 1

Всего с первого матча в истории сборной 29 апреля 1992-го года Украина провела 276 матчей. 124 победы были за нами, 77 матчей завершались вничью и в 75 встречах мы терпели поражение. "Сине-желтые" отличились 378-ю голами, а пропустили 279.

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В статье: Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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vgolovan (полтава)
04.04.2021 в 13:18
поисправляйте ошибки дебилоиды
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vgolovan (полтава)
04.04.2021 в 13:17
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vgolovan (полтава)
04.04.2021 в 13:13
Наибольший показатель имеют цифры на табло 1:1 - 37- получается что 1-1 и 1-1 это кардинально разные вещи
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vgolovan (полтава)
04.04.2021 в 13:12
Счет 1:1 в матчах сборной Украины - второй по популярности - так а какой же первый по популярности
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