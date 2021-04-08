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Кривцов: В противостоянии с Францией пытались навязать свой футбол
Защитник сборной Украины - о мартовском поединке команды
Фото: УАФ
Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от матча с Францией.
"У нас было не так много времени наиграть новую тактику к матчу с Францией. Но у нас было много теоретических занятий. Тренеры нам все доступно объяснили. Считаю, что в плане обороны мы справились достаточно нормально. После перерыва французы немного поменяли свою игру.
Если в первом тайме они больше действовали через фланги с подачами на фактурного Жиру, то после его замены начали искать пространство между нашей линией защиты и вратарем. Выходили с мыслями выиграть, а не биться. Верили в свои силы, пытались навязать сопернику свой футбол", - сказал Кривцов.
Напомним, что матч отбора на ЧМ-2022 Франция - Украина завершился вничью со счетом 1:1.
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