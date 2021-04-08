Кривцов: В противостоянии с Францией пытались навязать свой футбол

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился впечатлениями от матча с Францией.

"У нас было не так много времени наиграть новую тактику к матчу с Францией. Но у нас было много теоретических занятий. Тренеры нам все доступно объяснили. Считаю, что в плане обороны мы справились достаточно нормально. После перерыва французы немного поменяли свою игру.

Если в первом тайме они больше действовали через фланги с подачами на фактурного Жиру, то после его замены начали искать пространство между нашей линией защиты и вратарем. Выходили с мыслями выиграть, а не биться. Верили в свои силы, пытались навязать сопернику свой футбол", - сказал Кривцов.