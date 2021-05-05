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"Еще не осознал до сих пор, что произошло". Игрок Мариуполя - о вызове в сборную Украины
Бондаренко отметил, что это ощущение не описать словами
fcmariupol.com
Полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко прокомментировал попадание в расширенный список национальной сборной Украины.
"Как узнал, что меня вызвали в сборную? Как только объявили список футболистов, мне начали писать поздравления друзья и родные. Вот от них я и узнал.
Конечно, это не шок. Но до конца еще не осознаю, что попал в расширенный список сборной.
Словами не описать. Любой парень, который играет во дворе в своем детстве, мечтает играть за сборную", — сказал Бондаренко.
Напомним, что ранее Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на майский сбор, в котором оказались три дебютанта.
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