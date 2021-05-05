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"Еще не осознал до сих пор, что произошло". Игрок Мариуполя - о вызове в сборную Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Бондаренко отметил, что это ощущение не описать словами

"Еще не осознал до сих пор, что произошло". Игрок Мариуполя - о вызове в сборную Украины

fcmariupol.com

Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Артем Бондаренко прокомментировал попадание в расширенный список национальной сборной Украины.

"Как узнал, что меня вызвали в сборную? Как только объявили список футболистов, мне начали писать поздравления друзья и родные. Вот от них я и узнал.

Конечно, это не шок. Но до конца еще не осознаю, что попал в расширенный список сборной.

Словами не описать. Любой парень, который играет во дворе в своем детстве, мечтает играть за сборную", — сказал Бондаренко.

Напомним, что ранее Андрей Шевченко объявил расширенный список кандидатов на майский сбор, в котором оказались три дебютанта.

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В статье: ФК Мариуполь Украина Артем Бондаренко
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
05.05.2021 в 08:49
Я тоже в шоке от этого списка... полузащитника Тотовицкого там нет зато есть Бондаренко. Конечно рад и за него , парень работает, растёт... но что там у Шевы в голове х.з. ...
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