Коноплянка может присоединиться к лагерю сборной Украины в конце мая

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка может вскоре присоединиться к лагерю сборной Украины в Харькове. Об этом сообщает УАФ.

Напомним, что вчера 25 футболистов прибыло на тренировочный сбор в первой столице Украины. Евгений Коноплянка отсутствовал в расширенной заявке сборной на Евро, однако Андрей Шевченко довызвал его . Сейчас вингер восстанавливается от травмы. За ним внимательно следит врач сборной Антон Глущенко. Если все пойдет по плану, то Евгений сможет присоединиться к лагерю команды ориентировочно 28 мая.

К этому времени уже должны прибыть все игроки, кроме Александра Зинченко, который примет участие в финале Лиги Чемпионов.

Напомним, что Коноплянка травмировался во время мартовского сбора Национальной сборной Украины. С тех пор он не сыграл ни одной минуты, пропустив семь матчей "горняков".

Отметим, что Евгений с 21-м голом расположился на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Украины после Андрея Шевченко (48) и Андрея Ярмоленко (38).