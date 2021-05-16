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Коноплянка может присоединиться к лагерю сборной Украины в конце мая

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Восстановление идет успешно

Коноплянка может присоединиться к лагерю сборной Украины в конце мая

sport24

Новина українською

Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка может вскоре присоединиться к лагерю сборной Украины в Харькове. Об этом сообщает УАФ.

Напомним, что вчера 25 футболистов прибыло на тренировочный сбор в первой столице Украины. Евгений Коноплянка отсутствовал в расширенной заявке сборной на Евро, однако Андрей Шевченко довызвал его. Сейчас вингер восстанавливается от травмы. За ним внимательно следит врач сборной Антон Глущенко. Если все пойдет по плану, то Евгений сможет присоединиться к лагерю команды ориентировочно 28 мая.

К этому времени уже должны прибыть все игроки, кроме Александра Зинченко, который примет участие в финале Лиги Чемпионов.

Напомним, что Коноплянка травмировался во время мартовского сбора Национальной сборной Украины. С тех пор он не сыграл ни одной минуты, пропустив семь матчей "горняков".

Отметим, что Евгений с 21-м голом расположился на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Украины после Андрея Шевченко (48) и Андрея Ярмоленко (38).

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В статье: Евгений Коноплянка Национальная сборная Украины
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Источник:
УАФ

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