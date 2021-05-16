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Коноплянка может присоединиться к лагерю сборной Украины в конце мая
Восстановление идет успешно
sport24
Вингер "Шахтера" Евгений Коноплянка может вскоре присоединиться к лагерю сборной Украины в Харькове. Об этом сообщает УАФ.
Напомним, что вчера 25 футболистов
К этому времени уже должны прибыть все игроки, кроме Александра Зинченко, который примет участие в финале Лиги Чемпионов.
Напомним, что Коноплянка травмировался во время мартовского сбора Национальной сборной Украины. С тех пор он не сыграл ни одной минуты, пропустив семь матчей "горняков".
Отметим, что Евгений с 21-м голом расположился на третьем месте в списке лучших бомбардиров сборной Украины после Андрея Шевченко (48) и Андрея Ярмоленко (38).
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