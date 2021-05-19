Кадровых изменений в сборной Украины до матча с Бахрейном не будет

Сборная Украины продолжает готовиться к финальной части Евро-2020 в Харькове.

Первый сбор, который главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал втягивающим, проходит без большинства легионеров и нескольких травмированных игроков.

До матча с Бахрейном, который состоится 23 мая в Харькове, кадровых изменений в сборной не ожидается. Тренерский штаб в первой контрольной игре будет использовать только тех футболистов, которые находятся на сборе сейчас.

После матча с Бахрейном футболисты получат четыре дня отдыха. Также в эти дни решится, приедут ли на второй сбор восстанавливающиеся после травм Виктор Коваленко, Игорь Харатин и Евгений Коноплянка.