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Национальная сборная Украины

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Филиппов: Странно, что игроков Зари и Ворсклы нет в расширенном списке сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Он считает, что есть футболисты, которые выглядели лучше, чем те, что попали

Филиппов: Странно, что игроков Зари и Ворсклы нет в расширенном списке сборной Украины

Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов, который сам не попадал в сборную Украины из "Десны", не понимает, почему в национальной команде нет игроков "Зари" или "Ворсклы".

В том числе лучшего бомбардира УПЛ минувшего сезона Владислава Кулача.

"Кулач? Я считаю, что Влад хорошо играл в сезоне и забивал голы. И даже не попасть в расширенную заявку...это странно и немного обидно. Игроки той же "Зари" проводят второй сезон на хорошем уровне. И Юрченко, и Кочергин...И для футболистов "Зари", "Колоса", "Десны" и других середняков теряется какой-то стимул и вера в свои силы. Что ты можешь представлять свою страну.

Не нужно сразу всех вызывать, но хотя бы одного можно вызвать и посмотреть в тренировках. Я считаю, что есть игроки, которые выглядели лучше, чем те, что попали в расширенный список", - сказал Филиппов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Владислав Кулач Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
21.05.2021 в 10:43
Они не ровня Коваленко.
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0
0
avatar
ascent (Луксор)
21.05.2021 в 09:49
Игрок сборной - это большой бизнес: у Зари нет столько денег!
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+3
-1
dmitroj88
21.05.2021 в 09:39
Зато Андрюша вызвал Бревноленко, которого в своем клубе нормальный тренер даже на лавочку не подпускает...
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+4
-3
vgolovan (полтава)
21.05.2021 в 08:53
отлично парень сказал жаль что тренер сборной читать не умеет а помощники все итальянцы тоже не подскажут
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+3
-2


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