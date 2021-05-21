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Филиппов: Странно, что игроков Зари и Ворсклы нет в расширенном списке сборной Украины
Он считает, что есть футболисты, которые выглядели лучше, чем те, что попали
Фото: FootBoom / Автор - Денис Руденко
Форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов, который сам не попадал в сборную Украины из "Десны", не понимает, почему в национальной команде нет игроков "Зари" или "Ворсклы".
В том числе лучшего бомбардира УПЛ минувшего сезона Владислава Кулача.
"Кулач? Я считаю, что Влад хорошо играл в сезоне и забивал голы. И даже не попасть в расширенную заявку...это странно и немного обидно. Игроки той же "Зари" проводят второй сезон на хорошем уровне. И Юрченко, и Кочергин...И для футболистов "Зари", "Колоса", "Десны" и других середняков теряется какой-то стимул и вера в свои силы. Что ты можешь представлять свою страну.
Не нужно сразу всех вызывать, но хотя бы одного можно вызвать и посмотреть в тренировках. Я считаю, что есть игроки, которые выглядели лучше, чем те, что попали в расширенный список", - сказал Филиппов.
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