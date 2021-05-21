Ахметов о сборной Украины: У нас хорошая команда. Будем болеть, переживать и желать

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказал свое мнение о нынешней сборной Украины , которая скоро сыграет на Евро-2020.

"Будем болеть и будем желать удачи! Я думаю, что у нас хорошая команда, хороший тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, игроки подобрались очень хорошие. Мы будем болеть, переживать и желать", - заявил Ахметов.

Напомним, что накануне Евро сборная Украины проведет спарринги с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

На самом чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в группу к Нидерландам, Австрии и Северной Македонии.