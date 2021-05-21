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Ахметов о сборной Украины: У нас хорошая команда. Будем болеть, переживать и желать
Евро неотвратимо надвигается
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказал свое мнение о нынешней
"Будем болеть и будем желать удачи! Я думаю, что у нас хорошая команда, хороший тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, игроки подобрались очень хорошие. Мы будем болеть, переживать и желать", - заявил Ахметов.
Напомним, что накануне Евро сборная Украины проведет спарринги с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.
На самом чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в группу к Нидерландам, Австрии и Северной Македонии.
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