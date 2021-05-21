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Национальная сборная Украины

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Ахметов о сборной Украины: У нас хорошая команда. Будем болеть, переживать и желать

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Евро неотвратимо надвигается

Ахметов о сборной Украины: У нас хорошая команда. Будем болеть, переживать и желать

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказал свое мнение о нынешней сборной Украины, которая скоро сыграет на Евро-2020.

"Будем болеть и будем желать удачи! Я думаю, что у нас хорошая команда, хороший тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко, игроки подобрались очень хорошие. Мы будем болеть, переживать и желать", - заявил Ахметов.

Напомним, что накануне Евро сборная Украины проведет спарринги с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром.

На самом чемпионате Европы подопечные Андрея Шевченко попали в группу к Нидерландам, Австрии и Северной Македонии.

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В статье: Украина Ринат Ахметов Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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TarasLviv2019 (LVIV)
21.05.2021 в 17:11
Кого цікавить зрадник Донецька і України?
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+1
0
Ramses-ua (Запорожье)
21.05.2021 в 17:26
Ну чому...гудів же mr.вувузела
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0
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