Макаренко: Самыми приятными моментами моей карьеры были именно вызовы в национальную команду

Арендованный у "Андерлехта" полузащитник "Кортрейка" Евгений Макаренко прокомментировал как прошло празднование своего 30-го дня рождения в лагере Национальной сборной Украины:

"Вся команда поздравила меня с юбилеем во время завтрака. Очень хорошее настроение, ведь подготовка к такому турниру, как чемпионат Европы, в составе сборной вдохновляет вдвойне. Самыми приятными моментами моей карьеры были именно вызовы в национальную команду. Дебют в ней, хорошие выступления и победы. Цифры в паспорте - не главное, главное - мышление и настроение.

Сейчас идут последние дни подготовки к товарищескому матчу, и на тренировках мы отрабатываем некоторые точечные направления. Много внимания уделяем стандартным положениям, делаем акцент на нашей игре и стараться по максимуму выполнить то, что требует тренерский штаб. Я думаю, что все будет хорошо", - сказал Евгений.