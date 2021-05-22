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Макаренко: Самыми приятными моментами моей карьеры были именно вызовы в национальную команду
Именно в составе сборной он празднует такой юбилей
УАФ/Павло Кубанов
Арендованный у "Андерлехта" полузащитник "Кортрейка" Евгений Макаренко прокомментировал как прошло празднование своего 30-го дня рождения в лагере Национальной сборной Украины:
"Вся команда поздравила меня с юбилеем во время завтрака. Очень хорошее настроение, ведь подготовка к такому турниру, как чемпионат Европы, в составе сборной вдохновляет вдвойне. Самыми приятными моментами моей карьеры были именно вызовы в национальную команду. Дебют в ней, хорошие выступления и победы. Цифры в паспорте - не главное, главное - мышление и настроение.
Сейчас идут последние дни подготовки к товарищескому матчу, и на тренировках мы отрабатываем некоторые точечные направления. Много внимания уделяем стандартным положениям, делаем акцент на нашей игре и стараться по максимуму выполнить то, что требует тренерский штаб. Я думаю, что все будет хорошо", - сказал Евгений.
На счету Макаренко 30 игр в текущем сезоне за "Кортрейк", в которых он записал в свой актив три гола и один ассист.
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