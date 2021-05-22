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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Коуч сборной Бахрейна: Выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда

Национальная сборная Украины
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Наставник Бахрейна рассказал, что думает об украинской команде

Коуч сборной Бахрейна: Выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда

Getty Images

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Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза поделился впечатлениями перед товарищеским матчем против Украины:

"Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейну подготовиться к нашим официальным встречам.

Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетическая и техничная игра.

Плюс Украина очень интересно действует тактически", - считает Соуза.

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В статье: Национальная сборная Украины Бахрейн
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Источник:
Сайт УАФ

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