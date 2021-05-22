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Коуч сборной Бахрейна: Выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда
Наставник Бахрейна рассказал, что думает об украинской команде
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Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза поделился впечатлениями перед товарищеским матчем против Украины:
"Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейну подготовиться к нашим официальным встречам.
Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетическая и техничная игра.
Плюс Украина очень интересно действует тактически", - считает Соуза.
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