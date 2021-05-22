Коуч сборной Бахрейна: Выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда

Главный тренер сборной Бахрейна Элиу Соуза поделился впечатлениями перед товарищеским матчем против Украины:

"Для нас очень интересно проверить себя в матче со столь мощной сборной. Этот поединок поможет Бахрейну подготовиться к нашим официальным встречам.

Сборная Украины демонстрирует квалифицированную и содержательную игру, ведь выиграть группу, в которой была Португалия, может только сильная команда. Игрокам нашего соперника присуща атлетическая и техничная игра.

Плюс Украина очень интересно действует тактически", - считает Соуза.